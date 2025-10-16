La Ricetta della Felicità, finale di stagione: Fabio sparisce e Marta scopre la verità sul marito Enrico Nell'ultima puntata de La Ricetta della Felicità, in onda stasera 16 ottobre su Rai 1, la protagonista scopre la verità sul misterioso Enrico Rampini.

Virginia Destefano Social Media Manager & Copywriter Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

CONDIVIDI

Dopo quattro settimane di grande successo, La Ricetta della Felicità giunge al suo atteso finale oggi, 16 ottobre 2025 su Rai 1. La serie diretta da Giacomo Campiotti, già regista di successi come Braccialetti Rossi e La Sposa, ha conquistato il pubblico con una storia dolce-amara fatta di rinascita, affetti e segreti da svelare. La fiction racconta il viaggio di Marta Rampini (Cristiana Capotondi), una donna che dopo la scomparsa del marito e un passato di bugie decide di ricominciare da capo in Romagna, trovando nuovi legami, amicizie e forse anche l’amore. Ecco le anticipazioni dell’ultima puntata e qualche info sulla possibile seconda stagione.

La Ricetta della Felicità, a nticipazioni ultima puntata (16 ottobre): Fabio scompare nel nulla

Nel finale di stagione de La ricetta della felicità, i colpi di scena non mancheranno. Greta, la figlia di Marta, sogna di festeggiare il suo compleanno alla Rotonda e di trascorrere la serata con il suo ragazzo Fabio. Un imprevisto tecnico rischia di rovinare la festa, ma quando tutto sembra risolversi, accade l’impensabile: Fabio scompare nel nulla. Greta è disperata, mentre Marta cerca di mantenere la calma e capire cosa sia successo davvero. Nel frattempo, Asia si prepara al suo test d’ingresso all’università e Susanna (Lucia Mascino) deve gestire tensioni alla locanda.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La Ricetta della Felicità, come finisce la serie tv con Cristiana Capotondi

Il mistero legato alla scomparsa di Enrico Rampini (Flavio Parenti), marito di Marta, arriva finalmente a una svolta. Giacomo (Eugenio Franceschini) continua a indagare sul passato dell’uomo e scopre un legame oscuro tra lui e un imprenditore locale, collegamento che cambierà per sempre le vite di tutti. Tra colpi di scena, verità nascoste e nuovi inizi, Marta si ritroverà di fronte a una scelta importante: voltare pagina o inseguire ancora il passato. Un appuntamento imperdibile per chi ha seguito con affetto le vicende di Marta, Greta e Giacomo, ma anche per chi desidera lasciarsi conquistare da una storia di rinascita e secondi inizi. L’ultima puntata de La Ricetta della felicità promette di regalare al pubblico un mix di emozioni e colpi di scena, con un finale in grado di intrecciare commozione, speranza e un pizzico di dolcezza, nello stile inconfondibile del regista Giacomo Campiotti, che ancora una volta porta sullo schermo una storia capace di toccare il cuore.

La ricetta della felicità 2, la seconda stagione si farà?

A una puntata dalla fine, La Ricetta della felicità può già essere considerato un successo di questa stagione televisiva. La serie TV ha riscosso ottimi ascolti su Rai 1 nelle prime tre puntate, risultando sempre il programma più visto della serata, contro un competitor di peso, la soap La notte nel cuore (Canale 5).

Questi gli ascolti della fiction della prima rete:

Terza puntata (9 ottobre): 2.910.000 spettatori e il 18,6% di share

2.910.000 spettatori e il 18,6% di share Seconda puntata (2 ottobre): 3.057.000 spettatori e il 18,3% di share

3.057.000 spettatori e il 18,3% di share Prima puntata (25 settembre): 3.008.000 spettatori e il 19% di share

Non si conosce ancora quale sarà il destino della fiction con Cristiana Capotondi. Una seconda stagione non è ancora all’orizzonte, ma il finale aperto della prima e il buon riscontro del pubblico non la escluderebbero.

Quando e dove vedere l’ultima puntata

L’ultima puntata de La Ricetta della Felicità va in onda giovedì 16 ottobre 2025 alle 21.25 su Rai 1, pronta a chiudere il cerchio di una storia che ha saputo emozionare puntata dopo puntata. L’episodio conclusivo sarà disponibile anche in diretta streaming e on demand su RaiPlay, la piattaforma gratuita della Rai, dove è possibile recuperare tutte le puntate precedenti e rivivere i momenti più intensi della fiction.

Guida TV

Il sarto di Panama La7 Cinema 12:55

Potrebbe interessarti anche