Prime Video lancia il drama coreano con un'attrice mozzafiato
Truffe spettacolari, giustizia fuori dagli schemi e cast ecceziononale in questa nuova serie tv che vi terrà incollati allo schermo
Le serie tv coreane si fanno sempre più spazio sulle piattaforme di streaming e, visto il mega successo riscosso con Squid Game su Netflix, a molti questa cosa fa piacere. Da un paio di giorni è disponibile su Prime Video Confidence Queen – La Regina dell’Autostima, un nuovissimo drama dalla trama interessante. Nello specifico, si tratta del remake coreano della serie giapponese Confidence Man (2018). Il drama combina spirito di squadra e truffe per raccontare la giustizia. Composto da 13 episodi, ne vengono trasmessi due a settimana su Prime Video, ed è diretto da Ki Hoon Nam con sceneggiatura di Hong Seung-Hyun. Vediamo insieme tutti i dettagli.
La Regina dell’Autostima: trama e cast della nuova serie Prime Video
Ebbene sì, come vi abbiamo già accennato, Prime Video, 6 settembre, ha accolto nel suo catalogo vastissimo una nuova serie coreana intitolata Confidence Queen – La Regina dell’Autostima. La serie rappresenta la prima produzione originale coreana della piattaforma, realizzata con TV Chosun e Coupang Play, e si propone di conquistare un pubblico globale. Adattamento del popolare drama giapponese Confidence Man JP del 2018, mantiene il mix di truffe ingegnose, commedia e crime drama. La protagonista, Yun Yi-rang (Park Min-young), ex erede chaebol con un quoziente intellettivo di 165 e un’infanzia traumatica, diventa truffatrice mirando a uomini d’affari corrotti e speculatori, ristabilendo una sorta di giustizia. Con lei ci sono due complici: James (Park Hee-soon), truffatore esperto e versatile, e Myung Gu-ho (Joo Jong-hyuk), giovane entusiasta e sincero. Insieme mettono in scena colpi elaborati basati su astuzia, recitazione e ingegno.
Non è un thriller oscuro, ma un brillante caper pieno di colpi di scena e momenti comici, che celebra l’arte delle truffe. La serie è diretta da Nam Ki-hoon (Destined With You, Kiss Sixth Sense) e scritta da Hong Seung-hyun e Kim Da-hye, esperti di drama d’azione e investigativi. Il cast, oltre ai protagonisti principali, include anche altri volti noti, come Hyun Bong-sik, Woo Kang-min, Kim Sun-young, Lee Yi-kyung, Song Ji-hyo e Jung Woong-in nel ruolo di antagonista. La prima stagione conta 13 episodi di circa un’ora, rilasciati due per volta nei weekend dal 6 settembre al 12 ottobre 2025. In Corea del Sud va in onda su TV Chosun e Coupang Play, mentre nel resto del mondo è disponibile su Prime Video in oltre 240 paesi.
Qualche curiosità sulla serie e dove vederla in streaming
Ed ecco il paragrafo che più piace, quello delle curiosità, che tanto interessano. Confidence Queen è il primo remake coreano ufficiale della serie giapponese Confidence Man JP, e funge da ponte culturale tra Corea e Giappone. La serie reinterpreta la storia originale con uno stile narrativo più corale e attento alla satira sociale. La protagonista Park Min-young torna in un ruolo principale dopo il successo di Marry My Husband, attirando l’interesse dei fan internazionali. Prime Video ha scelto la serie come prima K-Original globale, confermando il suo impegno nel mondo dei K-drama.
Le ambientazioni di Confidence Queen – La Regina dell’Autostima sono il punto forte della serie. Girata principalmente a Seul, la serie sfrutta grattacieli di lusso, casinò eleganti e aeroporti internazionali per mostrare i luoghi delle truffe dei protagonisti, evidenziando il contrasto tra ricchezza apparente e corruzione nascosta. Potrete vedere questa serie in streaming, sulla piattaforma Prime Video.
