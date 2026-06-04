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La Rai punta sulle star della musica e arruola Achille Lauro: il nuovo show che scalza Carlo Conti (come Sal Da Vinci)

L'ex giudice di X Factor potrebbe essere a un passo dallo sbarco sul primo canale. Per lui, come per il collega partenopeo, un progetto in due serate molto particolare.

Tommaso Pietrangelo

Tommaso Pietrangelo

Giornalista

Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

Prima Sal Da Vinci, adesso Achille Lauro. La Rai sarebbe pronta ad arruolare l’ennesima star della musica per una serie di show ‘ad personam’. Lo si diceva a proposito del vincitore di Sanremo 2026, a cui sarebbe stato promesso un doppio appuntamento in prima serata il venerdì, su Rai 1. E lo stesso dovrebbe valere (stando alle ultime indiscrezioni) anche per il giudice ‘dimissionario’ di X Factor. Anche Lauro, dunque, potrebbe passare alla conduzione di un programma di simile collocazione. Ecco che cosa farà e tutti i dettagli qui sotto.

Achille Lauro, il ‘patto’ con la Rai per scalzare Carlo Conti

Tutto è pronto per un autunno decisamente sui generis in casa Rai. Il primo passo di questa mini-rivoluzione lo ha mosso Carlo Conti, che da bravo aziendalista avrebbe deciso di spostarsi al mercoledì sera di Rai 1 con il suo Tale e Quale Show. Così facendo, scatenerebbe il domino dei sostituti nella serata del venerdì. Se le indiscrezioni sono vere, Clerici anticiperà a ottobre The Voice Senior, e in questo modo l’autunno inoltrato avrebbe non uno, ma due assi nella manica da sfoderare.

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Uno di questi sarebbe appunto Achille Lauro, fresco di addio dopo un’esperienza trionfale da giudice di X Factor. Come riportato da Dagospia, il cantante sarebbe stato scelto per uno show evento in due puntate, in prima serata Rai 1 il venerdì. Dovrebbe andare in onda tra novembre e dicembre (la data esatta non è ancora nota), e prima di lui troverebbe spazio anche un secondo volto su cui la Rai sta dimostrando di puntare moltissimo.

Sal Da Vinci e la ‘staffetta’ con Achille Lauro

Sal Da Vinci sarebbe infatti l’altro nome forte sul piatto, insieme a Lauro. Anche per il performer partenopeo si ipotizza un ‘one man show’ cucito su misura, ancora una volta il venerdì, e possibilmente prima dell’evento di Lauro. Così la serata prima del weekend si trasformerebbe in uno spazio dedicato al varietà musicale. E in questo, qualcuno potrebbe anche vedere una strategia di avvicinamento al Sanremo 2027 di De Martino. Per riabituare il pubblico di Rai 1 alla musica (ma senza esagerare) e arrivare al grande appuntamento di febbraio con i giri del motore al punto giusto.

Resta poi il fatto che Sal e Lauro sono oggettivamente due nomi caldi, anzi caldissimi al momento. Quindi accaparrarseli per l’autunno ha comunque un valore intrinseco notevole per Viale Mazzini. E dopotutto, il povero Conti non ha nulla da temere: non sono mica conduttori di professione. Nessuno rischia davvero di rimpiazzarlo.

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