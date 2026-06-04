La Rai punta sulle star della musica e arruola Achille Lauro: il nuovo show che scalza Carlo Conti (come Sal Da Vinci) L'ex giudice di X Factor potrebbe essere a un passo dallo sbarco sul primo canale. Per lui, come per il collega partenopeo, un progetto in due serate molto particolare.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

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Prima Sal Da Vinci, adesso Achille Lauro. La Rai sarebbe pronta ad arruolare l’ennesima star della musica per una serie di show ‘ad personam’. Lo si diceva a proposito del vincitore di Sanremo 2026, a cui sarebbe stato promesso un doppio appuntamento in prima serata il venerdì, su Rai 1. E lo stesso dovrebbe valere (stando alle ultime indiscrezioni) anche per il giudice ‘dimissionario’ di X Factor. Anche Lauro, dunque, potrebbe passare alla conduzione di un programma di simile collocazione. Ecco che cosa farà e tutti i dettagli qui sotto.

Achille Lauro, il ‘patto’ con la Rai per scalzare Carlo Conti

Tutto è pronto per un autunno decisamente sui generis in casa Rai. Il primo passo di questa mini-rivoluzione lo ha mosso Carlo Conti, che da bravo aziendalista avrebbe deciso di spostarsi al mercoledì sera di Rai 1 con il suo Tale e Quale Show. Così facendo, scatenerebbe il domino dei sostituti nella serata del venerdì. Se le indiscrezioni sono vere, Clerici anticiperà a ottobre The Voice Senior, e in questo modo l’autunno inoltrato avrebbe non uno, ma due assi nella manica da sfoderare.

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Uno di questi sarebbe appunto Achille Lauro, fresco di addio dopo un’esperienza trionfale da giudice di X Factor. Come riportato da Dagospia, il cantante sarebbe stato scelto per uno show evento in due puntate, in prima serata Rai 1 il venerdì. Dovrebbe andare in onda tra novembre e dicembre (la data esatta non è ancora nota), e prima di lui troverebbe spazio anche un secondo volto su cui la Rai sta dimostrando di puntare moltissimo.

Sal Da Vinci e la ‘staffetta’ con Achille Lauro

Sal Da Vinci sarebbe infatti l’altro nome forte sul piatto, insieme a Lauro. Anche per il performer partenopeo si ipotizza un ‘one man show’ cucito su misura, ancora una volta il venerdì, e possibilmente prima dell’evento di Lauro. Così la serata prima del weekend si trasformerebbe in uno spazio dedicato al varietà musicale. E in questo, qualcuno potrebbe anche vedere una strategia di avvicinamento al Sanremo 2027 di De Martino. Per riabituare il pubblico di Rai 1 alla musica (ma senza esagerare) e arrivare al grande appuntamento di febbraio con i giri del motore al punto giusto.

Resta poi il fatto che Sal e Lauro sono oggettivamente due nomi caldi, anzi caldissimi al momento. Quindi accaparrarseli per l’autunno ha comunque un valore intrinseco notevole per Viale Mazzini. E dopotutto, il povero Conti non ha nulla da temere: non sono mica conduttori di professione. Nessuno rischia davvero di rimpiazzarlo.

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