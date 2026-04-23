La Rai in estate: Luca Argentero riaccende Doc. Lino Guanciale e Luisa Ranieri, ritorni attesissimi Il palinsesto estivo della tv pubblica proporrà un mix di grandi eventi, come il concerto di Cesare Cremonini, e fiction in replica amatissime. Ecco tutti i dettagli.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

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L’estate Rai si preannuncia ricca di appuntamenti per tutti i gusti. Tra grandi ritorni, repliche amatissime, eventi speciali e tanto sport, la tv pubblica ha messo in fila un palinsesto pensato per accompagnare il pubblico da giugno fino alle soglie dell’autunno. Con i Mondiali di calcio a fare da traino, ma non solo: Rai 1 e Rai 2 hanno infatti in serbo una serie di prime serate che puntano a tenere alta l’attenzione anche nei mesi più caldi dell’anno. E torneranno in onda anche i ‘favoriti’ del pubblico, da Luca Argentero fino a Lino Guanciale. Ecco tutti i dettagli.

Estate Rai: da Alberto Angela a Cremonini, passando per le fiction

Si parte da Rai 1, dove uno degli appuntamenti più attesi dell’estate è il ritorno di Noos, il programma di divulgazione scientifica condotto da Alberto Angela, che sarà in onda a partire dal 13 luglio 2026. Un classico dell’estate televisiva italiana, capace ogni anno di conquistare ascolti sorprendenti anche in piena stagione estiva.

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Sul fronte degli eventi, invece, il 2 giugno andrà in onda I Volti della Repubblica, mentre il 22 giugno spazio a VivaLaVita. Il 22 luglio torna La Partita del Cuore, altro appuntamento fisso dell’estate. Mentre il 2 settembre sarà la volta del concerto di Cesare Cremonini, uno degli eventi musicali più attesi della stagione. Dal 16 luglio, poi, spazio anche al Tim Summer Hits.

E non mancheranno le sorprese: il 31 agosto e il 1° settembre Rai 1 trasmetterà The Stolen Girl, serie originale Disney+, mentre il 24 e 25 agosto andrà in onda Maxima 2. A chiudere l’estate, il 5 settembre, La Notte dei Serpenti e il 29 agosto La Notte dei Fiori, in diretta da Sanremo.

Le fiction più attese: Doc, Guanciale e Ranieri

Sul fronte delle fiction, l’estate di Rai 1 punta forte su alcuni dei volti più amati dal pubblico italiano. Dal 23 luglio tornano in replica le puntate di Doc – Nelle Tue Mani 3 con Luca Argentero, in attesa della quarta stagione prevista per l’autunno. Dal 26 luglio sarà invece la volta de La Vita Promessa con Luisa Ranieri, altra replica molto attesa.

Su Rai 1, dal 12 giugno arriva poi la fiction Noi con Lino Guanciale, mentre dal 4 settembre andrà in onda Chiamami Ancora Amore con Greta Scarano e Simone Liberati. E ancora: dal 24 luglio torna L’Ispettore Coliandro, e infine dal 16 giugno sarà la volta di Solo Per Amore di Monica Setta su Rai 2.

Rai 2, lo sport torna protagonista

Quanto all’estate di Rai 2, sarà dominata dallo sport. Nel calendario spiccano il Giro d’Italia, il Tour de France, gli Europei di Pallavolo femminile, il rugby, il calcio femminile, la Serie C e l’atletica leggera. E proprio per fare spazio all’atletica, il 5 giugno Ore 14 Sera si sposterà al venerdì. Nel daytime torneranno poi le rubriche sportive, quelle del Tg2, e arriverà il nuovo programma Il Trono del Gusto. Mentre al mattino farà il suo ritorno la serie cult Baywatch, affiancata dalla serie inedita The Beach. Attesa anche la nuova stagione de Il Commissario Rex, mentre in preserale ci sarà spazio per Blue Bloods.

Ecco il recap dei titoli più attesi dell’estate Rai:

Noos con Alberto Angela, dal 13 luglio su Rai 1

con Alberto Angela, dal 13 luglio su Rai 1 Doc – Nelle Tue Mani 3 con Luca Argentero, dal 23 luglio su Rai 1

La Vita Promessa con Luisa Ranieri, dal 26 luglio su Rai 1

Noi con Lino Guanciale, dal 12 giugno su Rai 1

Concerto di Cesare Cremonini , 2 settembre su Rai 1

Tim Summer Hits , dal 16 luglio su Rai 1

Chiamami Ancora Amore con Greta Scarano, dal 4 settembre su Rai 1.

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