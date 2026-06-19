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La Rai ci ripensa, Andrea Delogu (con Mara Venier) rimpiazza Caterina Balivo: la nuova programmazione estiva del daytime  

All'ultimo minuto cambia l'organizzazione del primo pomeriggio estivo su Rai 1. Niente fiction, ma un duo fortissimo per traghettare il pubblico verso la nuova stagione.

Tommaso Pietrangelo

Tommaso Pietrangelo

Giornalista

Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

Cambia il palinsesto estivo di Rai 1 in corsa. A quanto si apprende dalle ultime indiscrezioni, a partire dal 29 giungo il primo pomeriggio sulla rete ammiraglia verrà occupato da due repliche d’eccezione. Al posto de La Volta Buona ci saranno infatti Mara Venier e Andrea Delogu, al contrario di quanto trapelato finora (si parlava di una storica fiction come ‘riempitivo’). In più, sembra che Delogu abbia convinto Viale Mazzini a farle una concessione non da poco. Ecco tutti i particolari.

Rai, Andrea Delogu e Mara Venier al posto di Balivo

Si tratterebbe di un cambio di rotta notevole, per Rai 1. Mentre cresce l’attesa per l’ufficializzazione dei palinsesti della prossima stagione, il daytime estivo sul primo canale sarebbe stato ripensato praticamente in toto. Lo riporta AffariItaliani, parlando di un nuovo (doppio) sostituto per La Volta Buona di Caterina Balivo. Il suo show di enorme successo andrà in vacanza a partire da venerdì 26 giugno, e si credeva che sarebbe stato rimpiazzato dalla fiction Capri per la durata dei mesi caldi. Invece il diktat sarebbe cambiato, quindi a fare compagnia al pubblico, nel primo pomeriggio, saranno due volti forti della Rai (anche se in replica).

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Da lunedì 29 giugno dovrebbe approdare su Rai 1 alle 14 Le stagioni dell’amore, programma con Mara Venier andato in onda nella passata stagione di sabato, prima dell’arrivo di Bar centrale con Elisa Isoardi. Dopo Venier, invece, seguiranno le repliche de La porta magica di Andrea Delogu, a partire dalle 15 circa. E alle 16.10 sarà la volta di Manuela Moreno, con Vita in diretta al posto del veterano Alberto Matano.

Il rinnovo all’orizzonte per Delogu

Ma non è tutto. Perché sempre AffariItaliani ha svelato un’altra sorpresa che ha per protagonista ancora una volta Andrea Delogu. La conduttrice infatti dovrebbe tornare con La porta magica nella prossima stagione, dato che la Rai avrebbe già deciso di rinnovare almeno per un anno il programma. Andrà in onda dal lunedì al venerdì sempre alle 17, su Rai 2, dopo il nuovo Ore 14 di Salvo Sottile e BellaMà di Pierluigi Diaco. Unica pecca: sembra che la stagione 2026/2027 de La porta magica sia destinata a prendere il via non a settembre, ma a novembre. Però anche su questo punto occorrerà attendere la certezza dei palinsesti di inizio luglio.

Resta il fatto che Andrea Delogu si conferma come una pedina importantissima per l’emittente pubblica. E anche se dovesse riprendere in autunno inoltrato, il suo volto farà comunque compagnia ai telespettatori questa estate. Un modo per ricordare agli affezionati quali sono, attualmente, i veri nomi di punta della Rai.

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