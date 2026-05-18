La Rai che verrà: il retroscena su Amadeus e l’eredità (in stand-by) di Federica Sciarelli Dopo l'ennesima provocazione di Fiorello si torna a parlare di un possibile ritorno dell'ex conduttore di Sanremo. Mentre a 'Chi l’ha visto?' i giochi restano aperti.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

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La Rai del prossimo anno si gioca molto (anche) su due ‘fronti emotivi’. Il possibile ritorno di Amadeus nell’orbita di Viale Mazzini, rilanciato pubblicamente da Fiorello proprio ieri, e il futuro di Federica Sciarelli a Chi l’ha visto?. La storica conduttrice aveva già toccato un anno fa il tema della sua eredità, delineando una visione precisa sul papabile successore al timone. Ecco che cos’è cambiato nel frattempo e tutti i dettagli da conoscere.

La Rai del futuro e la ‘suggestione’ Amadeus evocata da Fiorello

Ieri dal Salone del Libro di Torino, durante un incontro trasformato in show insieme al critico Aldo Grasso, Fiorello ha rimesso benzina sul fuoco del ‘caso’ Amadeus. Tra gag sull’Eurovision, frecciate alla tv di oggi e un applauso a Sal Da Vinci, lo showman si è rivolto direttamente all’amico con cui ha condiviso i Sanremo dei record: "Sarebbe il caso che tornasse a casa. Non se la passa bene, dai Ama torna in Rai".

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La frase, accolta dal pubblico tra risate e applausi, è rimbalzata immediatamente sui social, riaprendo un ‘dossier’ che in realtà non si è mai chiuso definitivamente. Dopo il passaggio al Nove, i risultati delle nuove avventure di Amadeus sono stati più tiepidi del previsto, e da mesi circolano retroscena su contatti informali con la Rai e un possibile rientro (magari ‘a tappe’, partendo da una seconda serata Rai 2, o da un access estivo su Rai 1, prima di rimettere mano ai grandi eventi).

Viale Mazzini, però, finora ha tenuto la sua linea ufficiale: il ritorno di Amadeus in azienda non sembra rientrare nei piani. Ma ancora una volta le difficoltà sui nuovi format targati Nove, l’effetto nostalgia del pubblico per il ‘modello Sanremo’ e – soprattutto – la spinta pubblica di Fiorello hanno rimesso Amadeus al centro della conversazione. Per ora restano tre fatti a cui aggrapparsi: Fiore freme per il ritorno dell’amico; il Nove non ha ancora trovato il ‘format bandiera’ capace di rilanciare davvero Amadeus; e lo stesso conduttore potrebbe avere una certa nostalgia di casa.

Federica Sciarelli e l’eredità (in stand‑by) di Chi l’ha visto?

Se il fronte Amadeus riguarda un possibile ritorno, quello di Federica Sciarelli ha invece a che fare con un addio annunciato da tempo. La giornalista è il volto di Chi l’ha visto? dal 2004, e ha trasformato il programma nel pilastro assoluto del prime time di Rai 3.

Già da qualche anno, però, Sciarelli parla apertamente di pensione all’orizzonte. In un’intervista a Libero spiegava: "Ho 65 anni e un bel po’ di riposi accumulati. È l’età che passa, c’è poco da fare". Poco dopo, a Vanity Fair, aveva confermato che sarebbe rimasta al timone almeno fino alla stagione 2025/26, svelando però la sua visione personale sulla ‘successione’: "Dopo di me Chi l’ha visto? lo prenderà in mano qualcuna delle mie bravissime inviate e, in quel caso, non solo lo vedrò ma cercherò di rendermi utile dando tutti i consigli del caso".

Per la stagione 2026/27 non c’è ancora un annuncio ufficiale. L’indicazione più accreditata è che Sciarelli resterà ancora alla guida almeno un altro anno, con il tema successione rinviato ma non archiviato. La questione aperta, a quel punto, sarà cosa deciderà la Rai: se seguire la linea ‘organica’ proposta dalla conduttrice – promuovendo una delle inviate, che garantirebbe continuità e credibilità giornalistica – oppure puntare su un conduttore noto esterno. Magari per provare un restyling profondo del marchio di Rai 3.

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