La Rai che verrà (in estate), il day-time è pronto: da Montrucchio a Carolina Rey, chi ci sarà e la star beffata all'ultimo minuto I giochi sembrano ormai fatti, per il 'parco' conduttori dei mesi estivi sulla rete pubblica. Tra conferme e novità assolute, a rimetterci è sopratutto un nome top.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

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Il day-time estivo di Rai 1 prende forma, tra conferme attese, new entry e una clamorosa ‘beffa’ che porta il nome di Elisa Isoardi. Mentre la macchina organizzativa della tv pubblica mette a posto le ultime tessere del mosaico, il quadro che emerge è quello di una rete che cerca continuità (e risparmio), con qualche colpo di scena inevitabile. Ma senza vere rivoluzioni all’orizzonte. Vediamo qui sotto tutti i dettagli.

Rai, le conferme e le novità del daytime estivo

A Unomattina Estate il duo funziona, e la Rai ha deciso di confermarlo senza troppe esitazioni: Alessandro Greco e Carolina Rey torneranno al timone del programma mattutino per la terza e seconda stagione consecutiva rispettivamente. A loro si affiancherà però una new entry, con l’arrivo dal Tg1 di Paola Cervelli, a rafforzare quel tratto di unione tra informazione e intrattenimento che la rete sta perseguendo da tempo.

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Per Unomattina News Estate, invece, la scelta a quanto pare cadrà su Greta Mauro e Gianpiero Scarpati. Un nome, quello di Greta Mauro, che porta con sé un piccolo retroscena: lo scorso anno conduceva Estate in diretta insieme a Gianluca Semprini, ma quest’anno il giornalista ha deciso di prendersi un’estate ‘sabbatica’. Per Greta quindi arrivano il cambio di fascia oraria e un nuovo partner.

Il capitolo più atteso, infine, è quello di Estate in Diretta, lo spin-off estivo del programma di Alberto Matano Vita in Diretta. La coppia scelta in questo caso è quella formata da Emma D’Aquino e Flavio Montrucchio, dopo settimane di indiscrezioni e un recente rumor che pareva escludere Montrucchio dai giochi. Il conduttore l’ha invece scampata sull’altro nome ‘caldo’ di questi giorni – la giornalista del Tg 1 Valentina Bisti – e dovrebbe debuttare al timone del programma lunedì 29 giugno. Vita in Diretta e La Volta Buona, quindi, resteranno in onda fino a venerdì 26 giugno, circa tre settimane in più rispetto a quanto accaduto la scorsa estate.

La beffa inattesa per Elisa Isoardi

Il nome che più fa notizia, però, è quello di Elisa Isoardi. Sembrava tutto apparecchiato per lei e il suo Bar Centrale (programma attualmente in onda il sabato) che avrebbe dovuto espandersi in una versione quotidiana per occupare lo slot delle 14, su Rai 1, dopo la fine de La volta buona. Un’idea che aveva preso corpo nelle scorse settimane, alimentata anche dai buoni risultati della trasmissione nel formato weekend.

E invece, secondo quanto filtrato nella giornata di ieri, la Rai non avrebbe i fondi necessari per produrre il programma in modalità day-time. Al posto di Isoardi, in quella fascia oraria andrà quindi in onda una soap in replica. Una delusione ‘bruciante’ per la conduttrice, a cui resta però la consolazione di aver ottenuto ottimi risultati in termini di ascolti.

Guida TV

Ore 14 Rai 2 21:20

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