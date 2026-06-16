La Rai che verrà: Bianca Guaccero a Domenica In, Francesca Fialdini verso Ballando con le stelle (senza Lucarelli) Nel toto-nomi in corso per la prossima stagione, la compagna di Pernice sarebbe in lizza per un posto con Venier. Mentre la conduttrice corteggia Milly Carlucci.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

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Prende sempre più forma, almeno dietro le quinte, il prossimo autunno Rai. In attesa della presentazione dei palinsesti tra due settimane circa, sono parecchi i nomi in lizza per la girandola di conduzioni all’orizzonte. Da Bianca Guaccero, che potrebbe affiancare Mara Venier in un’edizione rinnovata di Domenica In, a Francesca Fialdini, che a quanto pare resterà al timone del suo Da noi… a ruota libera. Con una suggestione legata però a un’amica e collega molto stimata. Vediamo tutti i particolari qui sotto.

Rai, il destino di Domenica In e il ruolo di Bianca Guaccero

Si avvicina la definizione ufficiale della prossima stagione Rai. E come al solito, i punti interrogativi restano tanti, almeno finché non sarà messo nero su bianco l’assetto dei canali tra autunno 2026 e inverno 2027. Dopo l’ipotesi di un trasloco di Carlo Conti, con Tale e Quale Show, al mercoledì sera, e i suggestivi show del venerdì accostati ad Achille Lauro e Sa Da Vinci, i nodi sembrano venire al pettine per la veterana Mara Venier.

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Come ogni anno, la ‘zia’ pareva destinata a salutare il suo Domenica In, ma il tira e molla con la Rai dovrebbe prevedere una sua ulteriore permanenza. Urge però un ripensamento del format, quest’anno più che mai deboluccio e indebolito anche da interazioni difficili (su tutte, quella con Teo Mammucari). Ecco allora che ad affiancare Venier potrebbero subentrare diversi nomi freschi, da Bianca Guaccero a Pino Strabioli, passando per Matano. Quest’ultimo però sarebbe già fuori dai giochi, mentre Guaccero potrebbe rientrare nell’identikit giusto di co-conduttrice spigliata. Dopo anni di ottimi risultati in Rai e il desiderio, ovviamente, di un salto successivo di carriera.

Il futuro di Fialdini in Rai (e la suggestione Ballando)

Chi invece non ci sarà a Domenica In è Francesca Fialdini. La padrona di casa di Da noi… a ruota libera ha chiuso la stagione con una chiara promessa al pubblico: si rivedranno a settembre, nella solita veste. Si parlava proprio di lei come possibile spalla per Venier, ma alla luce di queste dichiarazioni Fialdini sembra fuori questione. Un altro dettaglio, svelato dalla stessa conduttrice, potrebbe invece suggerire un suo coinvolgimento nel prossimo Ballando con le Stelle.

Orfano (quasi certamente) di Selvaggia Lucarelli, il dance show in cui Fialdini ha militato come concorrente sarebbe in fase di pesante ristrutturazione. E proprio le parole di Francesca farebbero ben sperare. "Per me è stato un anno speciale", ha detto chiudendo Da noi… a ruota libera, "anche grazie a questa donna che ringrazio pubblicamente. Vi voglio bene, buona estate e fate girare la ruota della vostra vita!". La donna in questione, Milly Carlucci, ha avuto il merito di credere in Francesca Fialdini come concorrente, e poi di darle la possibilità di partecipare come giudice a Canzonissima. Non è da escludere quindi che la collaborazione tra le due conduttrici possa diventare presto realtà. La stima reciproca c’è. Quello che manca è solo un’occasione.

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