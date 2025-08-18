La ragazza alla pari, le anticipazioni sulla miniserie che riporta 'Poirot' e il brivido giallo nelle case italiane Un thriller con la star di Poirot ambientato nelle campagne inglesi, che svela come l’arrivo di una giovane donna possa sconvolgere un’intera famiglia.

Una storia che parte in modo apparentemente tranquillo, con una famiglia immersa nella serenità della campagna inglese, ma che si trasforma ben presto in un crescendo di tensione e inquietudine. La ragazza alla pari arriva su Canale 5 con un intreccio che promette di tenere incollati gli spettatori, tra segreti nascosti e un’atmosfera sempre più soffocante.

La trama

Al centro c’è Zoe Dalton, una donna che vive nelle pittoresche Cotswolds insieme al marito Chris e ai due figli di lui, Amber e Noah. La sua vita sembra scorrere tra il lavoro di sartoria, a cui si dedica con passione, e la cura della famiglia. Ma dietro l’immagine rassicurante non mancano le ombre: Zoe affronta difficoltà coniugali e porta con sé il dolore di una gravidanza interrotta, mentre il padre George, medico in pensione, si trasferisce accanto a loro a causa dei suoi problemi di salute.

In questo equilibrio già fragile fa il suo ingresso Sandrine, una giovane francese che si propone come ragazza alla pari. Il suo arrivo, all’apparenza provvidenziale, diventa presto motivo di inquietudine. Con atteggiamenti ambigui e gesti sempre più sospetti, Sandrine inizia a insinuarsi tra i rapporti familiari, generando tensioni e mettendo Zoe in una posizione sempre più difficile. L’armonia domestica comincia così a sgretolarsi sotto il peso di inganni e manipolazioni.

La ragazza alla parti, anticipazioni primo episodio: mercoledì 20 agosto

Nel primo episodio, Sandrine conquista la fiducia della famiglia Dalton e inizia lentamente a minare l’equilibrio domestico. Si avvicina a Chris con l’intento di sedurlo e concentra la sua ostilità su Zoe, che nel frattempo decide di tentare un nuovo impianto di embrioni senza rivelarlo al marito. Il quadro diventa sempre più delicato e i primi segni di pericolo emergono con forza.

La ragazza alla parti, anticipazioni secondo episodio: mercoledì 20 agosto

Nel secondo episodio, la tensione cresce ulteriormente. Sandrine prova a far credere che Zoe abbia tentato il suicidio, spingendo Chris a dubitare della moglie. Durante la festa di compleanno di Amber, la ragazza alla pari ostacola ogni preparativo e arriva perfino a distruggere un arazzo realizzato da Zoe, facendo cadere i sospetti su Noah. Quando Zoe scopre di essere incinta, un nuovo incidente la porta in ospedale e il clima diventa ancora più teso. Il confine tra verità e bugia si assottiglia sempre di più.

Il cast e la produzione

Nei panni di Zoe troviamo Sally Bretton, affiancata da Kenny Doughty nel ruolo del marito Chris. A interpretare Sandrine è Ludmilla Makowski, mentre Sir David Suchet presta il volto a George, il padre della protagonista, già visto interpretare i panni dell’iconico Poirot. A completare il cast ci sono anche Margot Pue (Amber), Ripley Barden (Noah), Virginie Ledoyen (Marie) e altri interpreti che contribuiscono a rendere la storia ancora più intensa.

Quando vederla

La ragazza alla pari andrà in onda su Canale 5 in prima visione assoluta mercoledì 20 e giovedì 21 agosto, a partire dalle 21:30. Un appuntamento da segnare in agenda per chi ama i thriller psicologici, con la possibilità di recuperare gli episodi anche in streaming su Mediaset Infinity subito dopo la messa in onda televisiva.

