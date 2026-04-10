La prossima settimana con Un posto al sole: cosa succede dal 13 al 17 aprile

Lunedì 13 aprile: la furia di Cristina Di fronte all’appello di Greta che tenta di spiegarle la crisi avuta con Eduardo e l’ingresso di un altro uomo nella sua vita, Cristina scoppia in uno sfogo di rabbia e dolore contro la madre: sarà Ferri a ricondurre la figlia alla normalità, ma alle sue condizioni. Mortificato per non averlo liquidato per l’ultimo colpo messo a segno con la banda, Angelo fa un gesto che spiazza Eduardo. Dopo il sopralluogo del tecnico che ispeziona i danni conseguenti alla pioggia, Nunzio e Rossella stanno per ricevere una brutta notizia.

Martedì 14: Greta respinge Stefano Cristina ritorna rassegnata a casa del padre e Stefano torna alla carica con Greta. Ma la donna, preoccupata per la figlia, stavolta non sembra intenzionata a portare avanti la loro relazione. L’inagibilità del seminterrato metterà Rossella e Nunzio di fronte alla necessità di trovare un’altra sistemazione per un periodo piuttosto lungo e più di una persona si farà avanti per ospitarli.

Mercoledì 15: la sfida a Michele e Silvia La partenza di Monica è l'occasione per ripercorre il viale dei ricordi, tra le sorelle Cirillo, quando un incontro imprevisto rischia di cambiare gli equilibri finora costruiti. Greta e Stefano fanno i conti con nuove rivelazioni che scavano distanze. Michele e Silvia si godono l'unità familiare, ma la proposta di Giulia spariglia ancora le carte: chi la spunterà, tra i “Gravianos” e la Terrazza?

Giovedì 16: il segreto di Maurizio Maurizio, il padre delle gemelle, si sottrae alle domande incalzanti di Serena, l'uomo potrebbe nascondere un tragico segreto. Roberto è nervoso perché si sente giudicato da tutti nel suo problematico rapporto con Cristina, ma anche per un’insinuazione di Stefano Mori, che potrebbe nascondere un fondo di verità. Il braccio di ferro tra Nunzio, che vorrebbe trasferirsi alla Terrazza, e Rossella, che invece vorrebbe andare a stare dai genitori, continua.