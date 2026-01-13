La Preside, tutti pazzi per Luisa Ranieri. Ovazione sui social: "Brava da togliere il fiato" Web in delirio per la fiction Rai che racconta la storia di Eugenia Carfora. I complimenti all'attrice sono centinaia: "Immensa".

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

CONDIVIDI

L’incredibile storia di Eugenia Carfora, la coraggiosa ed esemplare dirigente scolastica di Caivano, è finalmente sbarcata in Tv nella fiction La Preside. Ieri sera, lunedì 12 gennaio 2026, la prima puntata della serie è andata in onda su Rai 1 e con lei la magistrale interpretazione di Luisa Ranieri e del resto del cast. L’attrice interpreta la protagonista, che in questa trasposizione si chiama Eugenia Liguori, che scegli di andare a lavorare a Napoli e dirigere l’Istituto Anna Maria Ortese, scuola situata in una delle piazze di spaccio più grandi d’Europa, e dove la dispersione scolastica e il degrado la fanno da padrone. In attesa di scoprire i dati auditel ufficiali, e vedere in quanti hanno seguito la fiction, sui social gli utenti sono impazziti. Tantissimi i commenti entusiasti per La Preside, per la storia vera che racconta, ma soprattutto per Ranieri e la sua performance in scena.

La Preside, i social acclamano Luisa Ranieri, ma non mancano le critiche

La prima puntata de La Preside ha colto nel segno. Sui social sono tantissimi i commenti soddisfatti del pubblico che ha seguito la storia di Eugenia Liguori (Eugenia Carfora), trovandola molto attuale e ben fatta. Ancora di più i complimenti per l’interpretazione di Luisa Ranieri, nei panni della protagonista. Su X l’hashtag della serie è andato anche in trend:

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

"Rendiamoci conto che Luisa Ranieri fa la barese, la milanese, la napoletana come se nulla fosse MAGISTRALMENTE, una delle migliori attrici che abbiamo in Italia", "Perché quando vuole la Rai sa ancora fare servizio pubblico", "Finalmente un’attrice che sa recitare, stupenda, non si è deturpata il viso e riesce a muovere tutti i muscoli mimici. Una grande attrice per interpretare un grande esempio di vita. Brava Luisa Ranieri, brava Eugenia Carfora!", "Luisa Ranieri è brava da togliere il fiato, vera, potente, commovente. Attrice immensa, che racconta la storia di Eugenia Carfora la preside coraggio di Caivano".

Non sono mancate neppure le critiche, seppur poche e tutte rivolte alla Rai e alla scelta di spoilerare troppo nella promo con le anticipazioni: "Io vorrei capire perché la rai ha questo vizio di fare questa anteprima piena di spoiler… No perché manca che facciano vedere pure il finale a questo punto", "Ma non ho capito ci hanno fatto vedere tutta la serie praticamente".

Potrebbe interessarti anche