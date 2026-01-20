La Preside, social impazziti per il flirt tra Eugenia e Vittorio e il brano di 'Maria Nazionale': "Il motivo per cui pago il Canone Rai" Anche la seconda puntata della serie con Luisa Ranieri è stata un successo e il web era in delirio: "Che grande patrimonio essere napoletani".

Dopo un debutto eccezionale, anche la seconda puntata de La Preside ha conquistato il pubblico di Rai 1. Ieri sera, lunedì 19 gennaio 2026, la miniserie con Luisa Ranieri nei panni di Eugenia Liguori, è tornata in onda e ha di nuovo lasciato i telespettatori senza fiato. A seguire la storia vera di Eugenia Carfora, la coraggiosa ed esemplare dirigente scolastica di Caivano, sono stati ben 4 milioni e 553mila spettatori, pari al 27,4% di share, un dato che si è riflesso anche sui social, dove in tantissimi hanno commentato questo appuntamento. Oltre ai numerosi complimenti per l’interpretazione di Ranieri, molti hanno iniziato a sperare che tra la protagonista e il professore di italiano, Vittorio Leoni (interpretato da Alessandro Tedeschi), possa nascere qualcosa. Infine, oltre al tifo per una possibile ship tra i due, a infiammare i telespettatori anche la scelta di alcune canzoni neomelodiche che hanno accompagnato la trama, come ‘Ragione e sentimento‘, brano del 1997 dell’artista partenopea Maria Nazionale.

La Preside, Maria Nazione e la ship tra Eugenia e Vittorio infiammano il web

Boom di ascolti anche per la seconda puntata de La Preside. Anche sui social i telespettatori hanno mandato in trend l’hashtag con il titolo della serie, e, come per il primo episodio, i complimenti all’interpretazione di Luisa Ranieri e per la trama molto attuale sono stati tantissimi. Questa volta, però, a infiammare il web è stata anche una possibile ship tra la protagonista Eugenia e il professore Vittorio: nonostante la prima sia sposata, in molti hanno colto il forte legame che si sta creando tra i due e sperano possa nascere qualcosa. Su X, infatti, il tifo è sfegatato: "Attenzione raga ship assoluta per Eugenia e il prof di italiano, ma alla fine con quello che ha detto la vesuviana ho dei dubbi su di lui…. alcune cose pensandoci non mi tornano", "Io purtroppo sono già sotto mille treni per questi 2", "I MIEI SOGNI IN FRANTUMI QUESTA SHIP ANCORA COSÌ ALEATORIA".

Per non parlare poi delle musiche che hanno esaltato tutti i fan delle canzoni neomelodiche. In questa seconda puntata, infatti, due brani hanno attirato l’attenzione del pubblico: ‘Ragione e sentimento‘ di Maria Nazionale e Fabiana con ‘Malessere‘. "Stasera abbiamo avuto Giusy Attanasio, Fabiana con il malessere e Maria nazionale tutto in una sola puntata io non reggo tutto questo STO MALE", "Che grande patrimonio essere napoletani e quindi poter capire Ragione e Sentimento", "L’Italia meritava di conoscere ragione e sentimento grazie", "‘Ragione e sentimento’ di Maria Nazionale su Rai 1 in prima serata, adoro", "Prima fabiana poi Maria nazionale io AMO TUTTO", "Era ora che il grande pubblico conoscesse la pietra miliare della canzone neomelodica napoletana".

