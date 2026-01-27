La Preside, penultima puntata da urlo, Ranieri favolosa e i social sperano in una seconda stagione: "Sarebbe folle non farla" La terza puntata della serie è stata ancora un record, e ora il pubblico spera arrivi preso il capitolo numero due.

Ancora ascolti record per La Preside. Ieri sera, lunedì 26 gennaio 2026, la fiction con Luisa Ranieri nei panni di Eugenia Liguori (personaggio ispirato alla preside di Caivano Eugenia Carfora) è andata in onda con la terza puntata, intrattenendo ben 4 milioni e 225mila spettatori su Rai 1, con il 24,7% di share. Un leggero calo rispetto ai due episodi precedenti ma pur sempre un prodotto che ha dominato la scena televisiva, mentre su Canale 5 veniva trasmesso Zelig e su YouTube Fabrizio Corona faceva numeri folli (1,8 milioni di view). Come sempre, anche i social hanno confermato il forte interesse per la serie, commentato per tutta la serata la trama della puntata: tantissimi ancora i complimenti all’interpretazione di Luisa Ranieri e ai temi trattati, come quello sull’omobitrasfobia. Molti telespettatori, poi, sono delusissimi che La Preside sia agli sgoccioli, e sperano che la Rai possa annunciare una seconda stagione.

Social in delirio per La Preside: tutti vogliono una seconda stagione

La penultima puntata de La Preside ha registrato ancora ascolti record e il consenso del pubblico sui social. Il terzo episodio, in onda ieri sera su Rai 1, è andato anche in trend su X con l’hashtag del titolo della fiction e i complimenti si contano a centinaia. A piacere, oltre alla magistrale interpretazione di Luisa Ranieri, è stata la trama considerata attualissima, e che ieri ha (tra le altre cose) affrontato il tema dell’omobitransfobia. Nell’episodio, infatti, è stata raccontata l’aggressione a Mario Rescigno, interpretatə da Sasi Cominale: "Così crudo e reale che mi ha fatto male", "Il personaggio di Mario Rescigno (…) porta il tema dell’omobitransfobia in maniera seria nelle case di tutti gli italiani. Così vanno trattati certi temi, senza risvolti involontariamente comici", "Oltre che senza risvolti involontariamente comici aggiungo senza derubricare un’aggressione omofoba a una lite per futili motivi", "Giustizia sia per tutti i Mario che subisco violenza solo perché vogliono essere se stessi".

E mentre a fine puntata la Rai mandava in onda il promo con le anticipazioni per l’ultimo episodio di lunedì prossimo, il pubblico ha iniziato a sperare: "Promo omologato per l’ultima puntata dove tutto rimarrà apertissimo (con questi ascolti sarebbe folle non fare una seconda stagione)", "A lunedì prossimo con l’ultima puntata! (Stiamo tutti un po’ piangendo)", "Ma come ultima puntata?", "Ma ci sarà una seconda stagione?", "Peccato che lunedì sia già l’ultima puntata. Questa fiction è uno dei prodotti meglio riusciti. Amo il modo in cui trattano tematiche attuali con la giusta delicatezza e il giusto tatto lanciando messaggi importanti e Luisa Ranieri è perfetta in questo ruolo".

