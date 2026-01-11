La Preside con Luisa Ranieri: quando inizia, quante puntate sono e cosa cambia per Affari Tuoi Una preside in una periferia difficile: i dettagli sulla fiction, e su come l’istruzione può cambiare il destino di una comunità intera.

Abbiamo dovuto attendere le prime settimane del 2026 per rivedere la nostra Luisa Ranieri protagonista assoluta della prima serata di Rai 1, ma l’attesa è destinata a essere ripagata. La Preside arriva sul piccolo schermo affondando le mani nella realtà, raccontandola senza edulcorarla e senza trasformarla in spettacolo fine a se stesso. La serie, che debutta proprio domani, si inserisce nel solco delle grandi produzioni di Rai Fiction che mettono al centro storie vere, anche scomode, ma che meritano di essere raccontate.

Quando inizia La Preside e quante puntate sono previste

La nuova fiction con Luisa Ranieri va in onda su Rai 1 a partire da lunedì 12 gennaio 2026 e sarà articolata in quattro prime serate, ciascuna pensata come un tassello autonomo ma anche connesso agli altri. Non aspettiamoci quindi una serie lunga e longeva, ma a un racconto deciso, concentrato in un numero limitato di appuntamenti che mantengono alta l’attenzione e il coinvolgimento del pubblico.

Il calendario delle puntate de La Preside

Ecco il calendario completo delle messe in onda previste su Rai1 :

Lunedì 12 gennaio 2026 – Prima puntata

– Prima puntata Lunedì 19 gennaio 2026 – Seconda puntata

– Seconda puntata Lunedì 26 gennaio 2026 – Terza puntata

– Terza puntata Lunedì 2 febbraio 2026 – Quarta e ultima puntata

Una programmazione che punta ad abituare il pubblico, facendogli attendere con impazienza il lunedì successivo, con la rete che lo accompagna per un mese esatto all’interno di una storia intensa e ricca di sfumature.

Anticipazioni La Preside, la trama generale della serie TV

Si tratta di una storia vera che vedo al centro del racconto Eugenia Liguori, preside quarantasettenne che ottiene il suo primo incarico in uno degli istituti più complessi della periferia napoletana, l’Istituto Anna Maria Ortese di Caivano, collocato in un territorio segnato da dispersione scolastica, assenteismo cronico e mancanza di risorse. La serie, ispirata alla figura reale della preside Eugenia Carfora, si concentra su battaglie vere, così come sono veri i sentimenti dei giovani protagonisti, mentre i nomi e le vicende private sono frutto di una scelta narrativa consapevole, pensata per proteggere la realtà senza impoverirla. Uno degli elementi centrali de La Preside è la musica, intesa non come semplice accompagnamento ma come vera forza del racconto.

Cosa cambia per Affari Tuoi durante la messa in onda

Come accade tradizionalmente quando Rai 1 propone grandi fiction di prima serata, anche l’arrivo de La Preside avrà un impatto sulla programmazione dell’access prime time. Affari Tuoi, infatti, chiuderà leggermente prima del solito, una scelta ormai consueta, che serve a salvaguardare l’inizio puntuale della prima serata e a valorizzare eventi televisivi considerati centrali nel palinsesto. Con la regia di Luca Miniero e un cast corale che affianca Luisa Ranieri, La Preside si propone come una storia di periferia, ma parla a tutti.

