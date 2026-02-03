La Preside, finale tra le lacrime per Luisa Ranieri e ora tutti vogliono una seconda stagione: "Pretendo 12mila puntate" Un successo strepitoso anche per l'ultima puntata e ora il pubblico chiede un secondo capitolo al più presto: "Cristiana Farina ti prego in ginocchio".

La puntata finale de La Preside ha (di nuovo) fatto centro nel cuore dei telespettatori di Rai 1. Ieri sera, lunedì 2 febbraio 2026, la miniserie con Luisa Ranieri nei panni di Eugenia Liguori (personaggio ispirato alla preside di Caivano Eugenia Carfora) è andata in onda con l’ultimo episodio, travolgendo ancora una volta il pubblico con una trama attualissima e potente, una colonna sonora accattivante e l’interpretazione magistrale dell’attrice protagonista e di tutto il cast. Tante le scene che sono rimaste nel cuore degli spettatori, come la lettera di Vittorio per la preside, o quella finale del canestro. La serie è talmente piaciuta, che ora sono centinaia le persone che chiedono a gran voce una seconda stagione, magari che vada oltre le quattro puntate della prima, pregando la sceneggiatrice Cristiana Farina di mettersi subito di buona lena a scrivere un nuovo capitolo.

La Preside, il pubblico chiede una seconda stagione: "Ti prego in ginocchio"

La Preside è stata un successo strepitoso, e non solo per i numeri di share che ha ottenuto. La miniserie con Luisa Ranieri, che racconta la determinazione e il coraggio della preside di Caivano Eugenia Carfora, ha letteralmente toccato il cuore del pubblico di Rai 1, grazie alla trama così attuale, un cast talentuoso e le tematiche profonde che ha toccato in ognuna delle quattro puntate trasmesse. Ieri sera, l’ultimo episodio ha commosso tutti, e ora sono in molti a chiedere che la Rai metta presto in cantiere una seconda stagione, anche perché per i telespettatori la puntata finale ha lasciato aperte molte possibilità narrative.

Su X sono tantissimi i commenti emozionati, i complimenti e le richieste accorate di un secondo capitolo: "Cristiana Farina se mi/ci stai leggendo io ti prego in ginocchio domani mattina inizia a scrivere la sceneggiatura per la S2 INCLUDENDO VITTORIO ti sto pregando Cristiana ascoltami", "Finale bello. Quasi tutte le storie hanno trovato una loro "conclusione" lasciando aperti spunti di evoluzione per la prossima stagione senza il rischio che questa possa cadere in cliché… spero di non sbagliarmi. ORA PERÒ MANCATEEEE", "Farina, ti prego scrivi la seconda stagione, e includi Alessandro tedeschi, che ci ha dato tutto… Ti prego e il personaggio di vittorio lo vogliamo con eugenia, non può finire con una lettera senza neanche una sfaccimma di bacio", "Quanto dobbiamo aspettare per la seconda stagione mi manca già", "Serie fiction meravigliosa. Estasiata davvero. MA… troppo breve, poche puntate. PESSIMI! Sto boccheggiando, me manca l’aria. La seconda serie VOGLIO, ESIGO, BRAMO, PRETENDO 12.000 puntate almeno! Nove mesi di durata come minimo".

