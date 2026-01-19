Trova nel Magazine
La Preside (19 gennaio), il blitz e l’accordo segreto di Eugenia che cambia tutto: cosa vedremo stasera

Nella seconda puntata de La Preside, Eugenia affronta famiglie ostili e segreti inquietanti, arrivando a stringere un patto rischioso con Nicola.

Virginia Destefano

Virginia Destefano

Social Media Manager & Copywriter

Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

La battaglia di Eugenia Liguori per salvare l’Istituto Anna Maria Ortese entra nel vivo e si fa sempre più intensa. Nella seconda puntata de La Preside, in onda lunedì 19 gennaio in prima serata su Rai 1, la protagonista interpretata da Luisa Ranieri si spinge oltre ogni limite pur di strappare i ragazzi alla strada e a un destino già scritto. Le sue scelte diventano sempre più drastiche e moralmente ambigue, mentre emergono verità scomode sulle famiglie e sugli studenti del quartiere, mettendo tutti davanti a responsabilità inevase. Tra scontri accesi, segreti pericolosi e un accordo destinato a far discutere, l’episodio segna una svolta decisiva per la fiction. Ecco le anticipazioni

La Preside, anticipazioni seconda puntata (19 gennaio): la nuova sfida di Eugenia

Nel secondo episodio de La Preside, Eugenia Liguori non si limita più a difendere il diritto allo studio, ma combatte una vera battaglia sociale che mette in discussione l’intero sistema educativo del quartiere. La dispersione scolastica diventa il simbolo di un meccanismo che non funziona: ragazzi scoraggiati, genitori ostili e istituzioni incapaci di intervenire con efficacia nei momenti cruciali.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

I servizi sociali restano a guardare, mentre molti docenti risultano assenti proprio quando servirebbe maggiore presenza e continuità didattica. Di fronte a questo scenario scoraggiante, Eugenia decide di non arretrare e di agire in prima persona, spingendosi fino a cercare gli studenti casa per casa pur di riportarli tra i banchi dell’Istituto Anna Maria Ortese e dare loro una seconda possibilità.

Scontro con ‘A Vesuviana e il patto pericoloso che lega Eugenia a Nicola

La fermezza della preside la conduce a un confronto durissimo con Giuliana, la temuta ‘A Vesuviana, madre di Nicola, in uno scontro che riflette il divario profondo tra scuola e quartiere e mette in luce regole non scritte difficili da scardinare. Intanto emergono segreti inquietanti tra gli studenti, come la relazione rischiosa di una ragazza con un uomo adulto, che costringe Eugenia a muoversi su un terreno sempre più instabile e pericoloso.

Il punto di rottura arriva con un blitz della polizia che coinvolge Nicola (Francesco Zenga): per proteggerlo, la preside accetta di stringere un accordo segreto con lui, basato sul silenzio riguardo a un video compromettente. Un patto moralmente ambiguo, ma forse necessario per salvare il ragazzo. Nel frattempo, un video-appello degli studenti inizia a circolare online e attira l’attenzione di Vittorio (interpretato da Alessandro Tedeschi), un professore del nord pronto a cambiare vita per affiancare Eugenia, aprendo nuovi scenari e delicati equilibri per il futuro della scuola.

Il boom d’ascolti del debutto

La fiction La Preside ha debuttato lunedì scorso su Rai 1 ottenendo un risultato di pubblico eccezionale. La prima puntata, infatti, ha raccolto 4.814.000 spettatori, assicurando alla prima rete uno share del 27%. Un successo straordinario che ha permesso alla serie Tv di staccare nettamente la prima emissione di Zelig 2026, seguito su Canale 5 da 2.953.000 spettatori (21.1% di share). La sfida tra Luisa Ranieri e il tandem Claudio Bisio-Vanessa Incontrada si ripeterà anche stasera, lunedì 19 gennaio 2026. Tra La Preside e Zelig ci sarà anche il terzo incodo Giletti, pronto a tornare su Rai 3 con una nuova puntata del talk Lo Stato delle Cose.

Il calendario delle puntate de La Preside

Quella in onda stasera sarà la seconda puntata della serie Tv La Presidente, ecco il calendario completo previsto su Rai1 :

  • Lunedì 12 gennaio 2026 – Prima puntata
  • Lunedì 19 gennaio 2026 – Seconda puntata
  • Lunedì 26 gennaio 2026 – Terza puntata
  • Lunedì 2 febbraio 2026 – Quarta e ultima puntata

