La fermezza della preside la conduce a un confronto durissimo con Giuliana, la temuta ‘A Vesuviana, madre di Nicola, in uno scontro che riflette il divario profondo tra scuola e quartiere e mette in luce regole non scritte difficili da scardinare. Intanto emergono segreti inquietanti tra gli studenti, come la relazione rischiosa di una ragazza con un uomo adulto, che costringe Eugenia a muoversi su un terreno sempre più instabile e pericoloso.

Il punto di rottura arriva con un blitz della polizia che coinvolge Nicola (Francesco Zenga): per proteggerlo, la preside accetta di stringere un accordo segreto con lui, basato sul silenzio riguardo a un video compromettente. Un patto moralmente ambiguo, ma forse necessario per salvare il ragazzo. Nel frattempo, un video-appello degli studenti inizia a circolare online e attira l’attenzione di Vittorio (interpretato da Alessandro Tedeschi), un professore del nord pronto a cambiare vita per affiancare Eugenia, aprendo nuovi scenari e delicati equilibri per il futuro della scuola.

Il boom d’ascolti del debutto

La fiction La Preside ha debuttato lunedì scorso su Rai 1 ottenendo un risultato di pubblico eccezionale. La prima puntata, infatti, ha raccolto 4.814.000 spettatori, assicurando alla prima rete uno share del 27%. Un successo straordinario che ha permesso alla serie Tv di staccare nettamente la prima emissione di Zelig 2026, seguito su Canale 5 da 2.953.000 spettatori (21.1% di share). La sfida tra Luisa Ranieri e il tandem Claudio Bisio-Vanessa Incontrada si ripeterà anche stasera, lunedì 19 gennaio 2026. Tra La Preside e Zelig ci sarà anche il terzo incodo Giletti, pronto a tornare su Rai 3 con una nuova puntata del talk Lo Stato delle Cose.

Il calendario delle puntate de La Preside

Quella in onda stasera sarà la seconda puntata della serie Tv La Presidente, ecco il calendario completo previsto su Rai1 :