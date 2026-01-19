La Preside (19 gennaio), il blitz e l’accordo segreto di Eugenia che cambia tutto: cosa vedremo stasera
Nella seconda puntata de La Preside, Eugenia affronta famiglie ostili e segreti inquietanti, arrivando a stringere un patto rischioso con Nicola.
La battaglia di Eugenia Liguori per salvare l’Istituto Anna Maria Ortese entra nel vivo e si fa sempre più intensa. Nella seconda puntata de La Preside, in onda lunedì 19 gennaio in prima serata su Rai 1, la protagonista interpretata da Luisa Ranieri si spinge oltre ogni limite pur di strappare i ragazzi alla strada e a un destino già scritto. Le sue scelte diventano sempre più drastiche e moralmente ambigue, mentre emergono verità scomode sulle famiglie e sugli studenti del quartiere, mettendo tutti davanti a responsabilità inevase. Tra scontri accesi, segreti pericolosi e un accordo destinato a far discutere, l’episodio segna una svolta decisiva per la fiction. Ecco le anticipazioni
La Preside, anticipazioni seconda puntata (19 gennaio): la nuova sfida di Eugenia
Nel secondo episodio de La Preside, Eugenia Liguori non si limita più a difendere il diritto allo studio, ma combatte una vera battaglia sociale che mette in discussione l’intero sistema educativo del quartiere. La dispersione scolastica diventa il simbolo di un meccanismo che non funziona: ragazzi scoraggiati, genitori ostili e istituzioni incapaci di intervenire con efficacia nei momenti cruciali.
I servizi sociali restano a guardare, mentre molti docenti risultano assenti proprio quando servirebbe maggiore presenza e continuità didattica. Di fronte a questo scenario scoraggiante, Eugenia decide di non arretrare e di agire in prima persona, spingendosi fino a cercare gli studenti casa per casa pur di riportarli tra i banchi dell’Istituto Anna Maria Ortese e dare loro una seconda possibilità.
Scontro con ‘A Vesuviana e il patto pericoloso che lega Eugenia a Nicola
