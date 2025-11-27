La Pennicanza, omaggio 'da brividi' a Ornella Vanoni: il ricordo commosso di Fiorello e Massimo Ranieri
Nella puntata de La Pennicanza di oggi, 27 novembre, il conduttore e il cantante hanno ricordato la grande artista scomparsa con un duetto memorabile. Ecco i dettagli.
La puntata di oggi de La Pennicanza non ha deluso le attese, con il solito concentrato di imitazioni irriverenti e videochiamate ‘sgangherate’ a personaggi dello spettacolo. C’è stato spazio per qualche bordata di Fiorello a Carlo Conti, e una chiamata ai comici Pio e Amedeo si è trasformata in una scena da film. Mentre sul finale, Massimo Ranieri si è collegato con lo studio per omaggiare la grande Ornella Vanoni. Vediamo qui sotto tuti i dettagli della puntata.
Fiorello, la stoccata a Carlo Conti e la gag con Pio e Amedeo
La Pennicanza, show in diretta su Rai Radio 2, si è aperta oggi con un commento ‘pungente’ di Fiorello sul Vaticano: "Il bilancio in Vaticano torna in attivo…sono molto contento, così almeno possono fare del bene…che devono farci coi soldi? Il Cardinale che si deve comprare, i vestiti?". Poi è arrivata l’ennesima stilettata (ironica) all’amico Carlo Conti: "Domenica finalmente darà i 30 nomi (di Sanremo, ndr) al Tg1…poi va a Bologna per lo zecchino d’oro…poi la sera inaugura a Baricella ‘Dildo Paradise’!".
E a finire nel mirino dello showman, stranamente, è stato anche il ballerino Roberto Bolle. "Sono preoccupato per Roberto Bolle", ha commentato Fiore, "ho letto una cosa sul giornale…’A cinquant’anni devo fare i conti con i limiti del mio corpo’…pensate che lui è ingrassato adesso di 30 grammi, nel mondo della danza già lo chiamano il ciccione!…Sai che io ho toccato Bolle una volta? Tu pensa che ho grattugiato del parmigiano sugli addominali!".
A seguire, una videochiamata in diretta di Pio e Amedeo ha preso in contropiede Fiorello. I due comici si sono collegati per promuovere il loro nuovo film nelle sale, "Oi vita mia". "Ieri siamo stati a Uomini e Donne", hanno scherzato, "ci siamo baciati Gemma, c’abbiamo ancora il sapore del kukident in bocca!". E a proposito di effusioni, i due pugliesi sono stati costretti da Fiorello a scambiarsi un bacio passionale per portare fortuna alla pellicola. Mentre lo studio, ovviamente, esplodeva in una risata fragorosa.
La chiamata a Mattarella e l’omaggio di Massimo Ranieri
Poco dopo, il conduttore de La Pennicanza ha letto un messaggio flash proveniente dall’Ufficio Stampa Rai: "Picco d’ascolto sul bacio di Pio e Amedeo! Per la prima volta dalla sua nascita il canale 202 fa più ascolti di Pornhub!". Si è poi passati a parlare della Prima alla Scala di Milano, evento a cui il Presidente Mattarella non sarà purtroppo presente. Per avere chiarimenti, Fiorello e Biggio si sono collegati proprio con il Capo di Stato, che ha risposto così: "Buongiorno ragazzi, non andrò, non ho voglia di andare in quel posto…a parte il fatto che Lady Macbeth l’ho vista 24 volte…ma soprattutto non è possibile che io vestito in smoking rischi di prendere delle uova marce…quella sera giocherò a tre sette con i corazzieri, ovviamente a soldi!".
Chiusa la chiamata con il Quirinale, è arrivato un messaggio infuocato di Carlo Conti sul telefonino di Fiorello: "Fiore devo rettificare, va bene al Tg1 l’annuncio dei vip, va bene l’inaugurazione del negozio per adulti…ma faccio la fattura eh!". E sul finale c’è stato un collegamento con lo studio di Radio2 Music Room, dove i conduttori Manila Nazzaro e Julian Borghesan erano affiancati dall’ospite Massimo Ranieri. A lui Fiorello ha chiesto di esibirsi in un duetto per ricordare Ornella Vanoni, sulle note di "Un’ora sola ti vorrei". E il pubblico ha decisamente apprezzato l’omaggio.
