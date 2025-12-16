La Pennicanza, Fiorello va all'attacco di Report e Ranucci. Poi la stoccata (pesantissima) contro un collega Nella puntata di oggi, 16 dicembre, lo showman Rai si è collegato in diretta con il Papa e ha rifilato una frecciata da manuale alla segretaria del Pd Elly Schlein.

La puntata di oggi de La Pennicanza ha regalato (come da pronostici) una valanga di risate e momenti imperdibili. Stavolta Fiorello si è preso gioco del suo compagno di conduzione, Fabrizio Biggio, rifilandogli un colpo basso clamoroso. E lo stesso Al Bano è intervenuto in diretta per infierire sulla questione. Non sono mancati, poi, i collegamenti di rito con il Quirinale e con la Santa Sede. Così come un affondo (ironico) a Sigfrido Ranucci e al suo programma Report. Ecco qui sotto tutti i dettagli della puntata.

Fiorello, il colpo basso a Biggio e il collegamento con Mattarella

Anche oggi La Pennicanza ha regalato emozioni e risate a non finire, merito soprattutto di uno scatenato Fiorello alla conduzione. "Ieri sera purtroppo non ho visto Sandokan", ha esordito lo showman, "mi hanno detto una cosa incredibile, si è baciato con lady Marianna!…Pensate però che nel Professore hanno fatto una cosa a tre, sveglia! Ancora siete fermi al rapporto di coppia!". Poco dopo, è arrivata una stoccata senza precedenti a Biggio.

"Biggio mi ha confessato che ha una sola pa**a!!", ha esclamato Fiorello, "lui ha subìto qualcosa di brutto, perché mi ha detto che da ragazzino aveva la fidanzatina, e l’altro pretendente andò da lei e le disse ‘non ti mettere con lui perché ha una sola pa**a!...Ha detto anche che quando giocava a calcio e si metteva in barriera si copriva con una mano sola!". Come se non bastasse, a questo punto è intervenuto dal nulla anche il solito Al Bano (imitato da Fiorello): "Ho sentito questa notizia, di questo ragazzo Fabrizio Biggio, incredibile, quindi ne hai una sola…pensate, non l’ho mai detto ma oggi lo devo dire, io ne ho quattro!".

È seguito poi un collegamento con il Quirinale, dove il Presidente Mattarella era impegnato a far installare ai suoi corazzieri la parabola di Sky. "Sto installando il decoder Sky, sono stufo", ha spiegato il Capo di Stato, "qui al Quirinale si vede solo Rai 1, basta…Sandokan non mi interessa, l’ho già visto 32 volte…io voglio vedere Masterchef, io adoro Locatelli…vuole sapere qual è il mio momento preferito? La Mistery Box!…niente non funziona, neanche con il corazziere fuori che funge da parabola…non ci resta che il pezzotto, installatelo immediatamente!".

La chiamata al Papa e l’affondo contro Report

La puntata de La Pennicanza è proseguita con una nuova rubrica, dedicata alle lettere mai inviate a Babbo Natale da personaggi noti. "Abbiamo scoperto queste lettere a Babbo Natale mai spedite", ha spiegato Fiorello, "oggi abbiamo trovato la letterina della bambina Elly Schlein, nell’archivio delle scuole elementari di Agno, nel Canton Ticino…‘Caro Babbo Natale…quest’anno sono stata tanto buona…per questo Natale mi piacerebbe tanto avere un cognome nuovo, che non riesco a scriverlo neanche io, poi un nuovo disco degli Inti-Illimani…la Casa del Popolo della Mattel e il libro della Storia Infinita perché sono innamoratissima di Atreju…Ciao Babbo Natale e ricordati di non sfruttare gli elfi!’".

C’è stato spazio anche per una rapida telefonata al Santo Padre, che ha descritto ai conduttori i suoi preparativi per il Natale: "In Vaticano abbiamo acceso l’albero e scoperto il presepe…il presepe rappresenta la Natività e c’è Gesù bambino, Joseph, Mary, the bue, l’asinello, the King Mage, the fornaio, the fontanella, e un pastore ma non un pastore come quelli che si mettono di solito, un pastore che ha una pa**a sola!".

Infine, Fiorello si è preso una grossa libertà lanciando una falsa inchiesta di Report ambientata nella fabbrica di Babbo Natale, con Ranucci che si è infiltrato travestito da elfo (con tanto di immagini in radio-visione) per denunciare di turni di lavoro massacranti dei veri elfi.

