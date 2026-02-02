La Pennicanza, Fiorello travolge Corona e ‘punzecchia’ Elodie: “Ecco perché sta con una ballerina…” Nella puntata di oggi, lunedì 2 febbraio, lo showman Rai si è scatenato con imitazioni a raffica e un collegamento di rito con il Presidente della Repubblica Mattarella.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

Anche nella giornata di oggi, lunedì 2 febbraio, La Pennicanza è tornata in onda con la solita valanga di ironia e stoccate a non finire. Fiorello si è scatenato imitando Corona, che ha rivelato presunti scoop clamorosi su Elodie e Iannone. E c’è stato anche spazio per la consueta chiamata del Presidente Mattarella. Mentre un dissacrate Al Bano è tornato a far divertire il pubblico in studio, con racconti decisamente sopra le righe. Ecco qui sotto tutti i dettagli della puntata di oggi.

Fiorello, l’imitazione di Corona e la stoccata a Elodie

L’episodio di oggi de La Pennicanza è iniziato con un commento a caldo sulla polemica dell’affresco raffigurante Giorgia Meloni. "Ero a casa, sai che ho fatto", ha raccontato Fiorello, "sono andato nella chiesetta, voi non ci potete credere, non potevo entrare, erano tutti in fila a fotografare l’angelo Meloni…ma una cosa che nessuno ha visto era il crocifisso con Gesù, che aveva la faccia di La Russa!". Poco dopo il conduttore Rai ha cambiato registro, e si è complimentato con l’amico Jovanotti, di recente insignito del titolo di Commendatore della Repubblica. E a questo proposito è partita una chiamata al Quirinale per un commento rapido dal Presidente Mattarella.

"Io sono un fan di Jovanotti", ha sottolineato il Capo di Stato, "anche perché è un mio collega di questa mia particolarità fonetica, il sigmatismo…quando facciamo dei discorsi io e Lorenzo ci vuole il tergicristallo!!". Ma il vero momento clou della puntata è arrivato con l’imitazione di Fabrizio Corona, reso in maniera magistrale da uno scatenato Fiorello: "Io dico i segreti di tutti…io sono qua perché il potere, il sistema mi opprime!". Poi la rivelazione: "Elodie sta con una ballerina…lo sai perché sta con lei? Perché lei non ha l’ucce**one!! E vi do anche uno scoop, lo sai che Iannone ha richiamato Belen? Ma Belen l’ha rimbalzato!".

L’intervento dissacrante di Al Bano

La puntata è poi proseguita con una gag che ha avuto come vittima il povero Fabrizio Biggio, accusato da Fiorello di essere coinvolto nello scandalo di Epstein. E a sorpresa è voluto intervenire sul tema anche uno scatenato Al Bano Carrisi. "Io quando sento parlare di questi scandali, mi viene la pelle d’oca", ha commentato il cantante pugliese. Che poi ha concluso con un aneddoto dei suoi: "Quando ero ragazzo, prima d’incontrare Romina, mi ricordo che c’era uno che organizzava queste cose a Lecce…facevano questi festini, mi conoscevano già, mi chiamavano il trattorino di Cellino…Lo sai qual era il mio ruolo? Mi mettevano davanti alla porta, io sentivo solo rumori, e allora mi bendavano, aprivano la porta, mi davano un calcio da dietro e dicevano ‘Vai Al Bano, fai ‘ndo coio coio’…non puoi capire quando tornavo a casa, mio padre mi faceva gli impacchi!".

