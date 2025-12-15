Fiorello scatenato se la prende con Gerry Scotti e Chi vuol essere milionario: “Guarda caso è successo proprio ieri…” Oggi 15 dicembre a La Pennicanza, lo showman Rai è stato raggiunto al telefono da Simona Ventura. Poi lo spoiler clamoroso su un artista di Sanremo. Ecco i dettagli.

Anche oggi, lunedì 15 dicembre, La Pennicanza ha tenuto compagnia agli appassionati tra gag irriverenti e imitazioni imperdibili. Fiorello e Biggio hanno commentato con orgoglio il successo di Sarà Sanremo, in onda ieri sera su Rai 1, rifilando invece una bella stoccata a Gerry Scotti e ai ‘rivali’ di Mediaset. Poi c’è stata la chiamata inattesa di Simona Ventura, che ne ha approfittato per fare pubblicità alla semifinale del Grande Fratello (stasera su Canale 5). E non è mancato uno spoiler clamoroso sul Festival di Sanremo. Vediamo qui sotto tutti i dettagli della puntata.

Fiorello, la stoccata a Pier Silvio e la ‘lettera’ di Vannacci

La puntata di oggi de La Pennicanza si è aperta (stranamente) con i complimenti vivissimi di Fiorello alla Rai. "A proposito di Sanremo, complimenti", ha esordito il conduttore, "pensate che ‘Sarà Sanremo’ ieri sera ha fatto il 12 per cento in prima serata, risultati eclatanti!". Poi Fiore è passato a commentare una notizia decisamente curiosa: "Il figlio della Toffanin e di Piersilvio fa boxe, ha vinto!…dice ‘Ho seguito il suggerimento del nonno, ho immaginato che l’avversario fosse solo un povero comunista’…e dice che in questi mesi si è allenato con Vittorio Feltri!".

A seguire, è partito il solito collegamento (demenziale) con il delfino Mimmo dalla laguna di Venezia. Ma il vero attacco inaspettato è arrivato poco dopo. "È successa una cosa incredibile", ha raccontato Fiorello, "le Poste Italiane hanno scoperto un deposito in cui sono state ritrovate lettere a Babbo Natale che risalgono a 40-50 anni fa…ne ho una, la lettera di Natale di Roberto Vannacci, ve la leggo, ‘Caro Babbo Natale mi chiamo Roberto, ho 7 anni e faccio 10 flessioni ogni mattina…visto che sono stato così buono vorrei: Un mappamondo illuminato con disegnata solo l’Italia…la Barbie casalinga da far sposare a Ken maschio alfa…poi scusa Babbo Natale, una richiesta, non entrare di nascosto dal camino che mio padre ha il porto d’armi e lo scorso hanno ha quasi seccato la Befana!".

La chiamata di Simona Ventura e la stoccata a Gerry Scotti

La puntata è poi proseguita con una video-chiamata inattesa da Simona Ventura. "Vi ricordo che stasera c’è la semifinale 2 del Grande Fratello!", ha scherzato la conduttrice, "sto andando agli studi per la diretta di stasera…la finale è giovedì 18 alle ore 21!". Chiusa la telefonata, Fiorello si è scagliato contro il Chi vuol essere milionario di Gerry Scotti: "Ieri sera una concorrente è arrivata all’ultima domanda, l’altra ha vinto 1 milione…pensate è la quinta volta che succede nelle 1.692 puntate condotte da Gerry Scotti! Guarda caso proprio ieri…Antonio Ricci, indaga!".

Infine, lo showman Rai ha disobbedito al protocollo di Sanremo mandando in onda un pezzetto del brano di Chiello, "Ti penso sempre". Rischiando seriamente di mettere fuori concorso il giovane artista in gara al Festival.

