La Pennicanza, Fiorello tira una stoccata a Carlo Conti: “Ecco dove si è tatuato la faccia di Amadeus…” Nella puntata di oggi, mercoledì 26 novembre, lo showman Rai ha spoilerato altri cinque cantanti in gara nel prossimo Festival di Sanremo. Poi l'esibizione da brividi.

Anche oggi la puntata de La Pennicanza, in diretta come al solito su Rai Radio 2, ha regalato emozioni e risate a non finire. In apertura, lo showman Fiorello ha preso di mira la Rai e l’amico Amadeus, per poi dedicarsi a un ‘tour’ clandestino (e decisamente esilarante) della casa di Carlo Conti. E non sono mancati, ovviamente, gli spoiler sui cantanti in gara a Sanremo nella prossima edizione del Festival. Mentre il ministro della cultura Giuli si è beccato una sonora ‘tirata d’orecchi’ dai due conduttori. Ecco di seguito tutti i dettagli della puntata.

Fiorello, l’affondo contro Amadeus e il colpo basso a Carlo Conti

La puntata di oggi de La Pennicanza si è aperta con una notizia dell’ultim’ora sul canone Rai. "C’è l’ipotesi di riduzione del Canone Rai", ha sentenziato Fiorello, prima di aggiungere una battuta fulminante: "non tutti devono pagare…sono esonerati gli ultra 75enni, i diplomatici, coloro che non detengono un apparecchio televisivo…e Amadeus!".

È seguito un collegamento-lampo con il poeta ungherese Bodor, come al solito autore di poesie incomprensibili e di gusto dubbio. E poi c’è stata una stoccata velenosa ai ‘colleghi’ di Bella Ma’: "Questo è l’unico programma d’Italia dove si suona dal vivo, a parte Bella ma’, solo che a Bella ma’ hanno l’ondeggiata di mani che qui abbiamo vietato…anche perché io, dopo vent’anni di villaggio, ho messo le protesi alle ascelle!".

Ma il momento centrale della puntata è arrivato con la visita a sorpresa alla casa di Carlo Conti. In collegamento con lo studio e con Fiorello, Biggio ha descritto per filo e per segno il suo tour non autorizzato: "Sono qui davanti…no vabbè sono nell’androne, c’è una statua a dimensione naturale dei Jalisse, ah no scusate, sono i Jalisse veri!…Sullo zerbino c’è scritto ‘Bene bene bene’…Entro, intravedo la camera da letto…no vabbè, sopra il letto c’è lo specchio, a che serve? Anche degli specchi laterali…poi non so se posso dire, c’è una parete piena di frustini…su un’altra parete c’è un set di mutande varie, di gomma, di fustagno, di polistirolo…e poi c’è una mutanda di pelle con la faccia di Amadeus tatuata sul sedere!…Sulla tavoletta del water c’è una foto di Tiziano Ferro…in mezzo al salotto, sul tavolino, c’è un modellino dell’Ariston in miniatura…poi c’è un poster di De Martino e c’è una scritta, ‘Col cavolo che ti lascio Sanremo!’".

Lo spoiler dei cantanti in gara a Sanremo

A seguire, Fiorello ha di nuovo spoilerato cinque nomi di cantanti (con rispettive canzoni) che saranno in gara al prossimo Festival di Sanremo: "Gabri Ponte con ‘Matteo’, Virginio con ‘Raffaele’, Enrico Nigiotti con ‘Nigiannove’, Massimo Ranieri con una canzone interessantissima, ‘Chi ha fumato l’erba di casa mia’, e chiude Tony Effe con ‘Sono stato io’".

In chiusura, è andato in onda un altro episodio del gioco a premi ‘Tagli e vinci’, che mette palio i soldi dei tagli al Cinema voluti dal Ministro della Cultura Giuli. E poi Fiorello ha deliziato il pubblico con una versione rivisitata del capolavoro di Battisti "Con il nastro rosa".

