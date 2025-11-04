La Pennicanza: Fiorello show tra Jannik Sinner e il fratello Mark: "Così Alcaraz soffre" Nella puntata di oggi, 4 novembre, lo showman Rai ha 'chiamato' il campione altoatesino e non si è risparmiato un'imitazione del conduttore Milo Infante. Ecco i dettagli.

Anche oggi è andata in onda l’ennesima puntata esilarante de La Pennicanza. Lo show radio condotto da Fiorello e Biggio ha fatto il pieno di risate tra imitazioni ormai classiche – stavolta la vittima è stato Milo Infante – e chiamate improbabili in diretta. Non è mancata una conversazione demenziale con il fratello di Jannik Sinner, Mark, e qualche battuta velenosa all’indirizzo di vip stranoti, come Belen Rodriguez. Per non parlare delle stilettate ai politici Matteo Salvini ed Elly Schlein. Ecco qui sotto tutti i dettagli della puntata.

Fiorello, la stilettata a Salvini e ad Elly Schlein

Oggi un Fiorello in grande spolvero ha aperto la puntata de La Pennicanza con un’imitazione dell’artista Maurizio Cattelan. "Io mi chiamo Fabrizio Fattelan", ha scherzato, "ho avuto problemi col mio nome, mi bullizzavano…al MoMa di New York c’è una mia installazione, è un chiodo attaccato al muro…è pure arrugginito un po’, perché c’è il tetano compreso!". Lo showan ha poi virato sull’attualità politica, chiamando in causa la segretaria del PD Elly Schlein (che avrebbe inviato un messaggio a La Pennicanza da leggere in diretta).

"Ciao Rosario, sono Elly", ha letto Fiorello, "ti stavo ascoltando e mi è venuta un’idea…siccome questa cosa che Giorgia Meloni ha fatto la baby sitter a tua figlia le ha portato fortuna, non è che ogni tanto hai bisogno per tua nipote?". E a stretto giro di posta è arrivato anche un messaggio analogo da Matteo Salvini: "Ciao Fiore, bella questa cosa che uno può chiamare per fare promozione…ma secondo te come costruttore di ponti è meglio se mi propongo a Tu Si Que Vales o alla Corrida?".

La gag con Mark Sinner e il ‘colpo basso’ a Belen

La puntata è proseguita con una chiamata in diretta a Mark Sinner, interpretato con marcato accento calabrese dallo stesso Fiorello. "Siamo in macchina (con Jannik, ndr), stiamo andando a Torino che ci sono le Finals", ha esordito il fratello del tennista. "Siete contenti che Jannik è tornato primo in classifica?", ha domandato allora Biggio. E Mark ha replicato: "Ma quando? Non lo sapevamo…noi siamo un po’ tristi perché se mio fratello è il numero uno, vuol dire che Alcaraz è il numero due, e soffre…non è bello vedere soffrire una persona!". Ma appena pronunciate queste parole, si è sentito Jannik Sinner che negava spudoratamente di avere una qualche forma di empatia verso Alcaraz. E la gag si è chiusa quando Mark ha intimato a Jannik (evidentemente al volante dell’auto) di rallentare per evitare che gli togliessero punti (non dalla patente, ma dalla classifica ATP).

Sul finale di puntata, c’è stato spazio anche per un’interpretazione canora di Fiorello. Lo showman ha cantato "Se mi lasci non vale", ma lo ha fatto con accento marcatamente sudamericano, prendendo in giro (spudoratamente) il modo di parlare di Belen. Poi il conduttore si è lanciato in una rivisitazione, con tanto di parrucca, del programma Ore 14 di Milo Infante. E come al solito nessuno è stato risparmiato.

