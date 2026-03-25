Fiorello spiazza e lancia la sfida alla Rai: “Merito la prima serata”. Poi l’omaggio commovente a Mina Lo showman di Radio 2 oggi ha festeggiato il compleanno di Mina con una carrellata di canzoni e omaggi speciali. E non sono mancati commenti di stretta attualità.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

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Un’intera puntata dedicata a Mina. Così Fiorello e Biggio hanno scelto di festeggiare, a La Penncanza, il compleanno della grande cantante italiana, alternando cover di successi indimenticabili – come "Tintarella di luna" e "Città vuota" – a ospitate musicali illustri (in videochiamata sono arrivati i Gemelli di Guidonia). Ma ovviamente non sono mancate ‘note’ di attualità, sketch irresistibili, e le solite frecciate ben assestate ai vertici di Viale Mazzini. Vediamo qui sotto che cosa è successo in dettaglio nel corso della puntata.

Fiorello, l’omaggio a Mina e la ‘sfida’ alla Rai

La Pennicanza di oggi si è aperta con una stoccata in piena regola a Mediaset, ancora una volta battuta ieri sera nella sfida degli ascolti con "Le libere donne". Biggio, tra gli attori protagonisti della fiction, non ha nascosto la sua soddisfazione. Ma è stato Fiorello ad affondare il colpo:"Anche oggi avete dato una bella randellata agli amici del Grande Fratello".

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A seguire, c’è stato il solito commento velenoso sull’attualità, e in particolare sul terremoto che ha colpito il governo Meloni dopo il trionfo del ‘no’ al Referendum. "Dopo le dimissioni di Del Mastro e Bartolozzi", ha scherzato Fiorello, "Giorgia Meloni era così felice che ha cantato ‘Bella ciao’…invece la Santanchè dice ‘Con tutte le indagini che mi riguardano come minimo mi merito di diventare ministro della giustizia!’".

Conclusa questa breve incursione in territorio politico, il resto dell’episodio è stato dedicato (quasi) interamente alle celebrazioni del compleanno di Mina. Fiorello ha strappato gli applausi dello studio quando si è lanciato in una versione ‘musical’ del grande successo "Tintarella di luna", e al termine dell’esibizione ha messo la pulce nell’orecchio della Rai: "Ma mettetemi in prima serata oh!".

Il secondo pezzo dedicato alla cantante è stato invece "Brava", brano di una difficoltà tecnica assoluta, che Fiorello ha introdotto così: "La canzone fu scritta per mettere in evidenza le sue doti vocali…questo capolavoro rimarrà eterno!".

L’incursione a La Pennicanza dei Gemelli di Guidonia

Poco dopo, alle celebrazioni si è unito anche il trio di canoro dei Gemelli di Guidonia, collegato in videochiamata per l’occasione. A loro Fiorello ha chiesto uno sforzo ulteriore: "Visto che oggi è il compleanno di Mina, ma è anche il compleanno di Elton John, per quindici secondi vi consultate e vediamo se riuscite a mettere Mina ed Elton John insieme". Il gruppo ha quindi sfornato una splendida versione di "Insieme" rielaborata sulla melodia di Your Song", strappando anche in questo caso l’applauso unanime del pubblico. E per finire, è stato lo stesso Fiorello a concludere questa puntata omaggio con una versione da brividi di "Città vuota". L’epilogo perfetto di una puntata decisamente sui generis.

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