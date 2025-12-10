Fiorello a La Pennicanza lancia uno scoop (clamoroso) su De Martino: “Apre pacchi che è un piacere…” Nella puntata di La Pennicanza di mercoledì 10 dicembre, lo showman Rai ha contattato di nuovo il Papa e non si è risparmiato un'imitazione irriverente di Al Bano

Anche oggi, mercoledì 10 dicembre, La Pennicanza è andata in onda tra gag clamorose e imitazioni imperdibili. Fiorello è tornato alla riscossa con il suo ‘cavallo di battaglia’, Al Bano, scatenando l’ilarità generale tra il pubblico. Poi il livello culturale della puntata si è alzato notevolmente, con le ospitate del poeta ungherese Bodor e dell’artista concettuale Fabrizio Fattelan. E non è mancata una chiamata (la seconda in due giorni) direttamente dalla Santa Sede. Mentre sul finale Fiorello ha confermato uno scoop clamoroso sul conduttore Stefano De Martino. Vediamo qui sotto tutti i particolari.

Fiorello, la stoccata ad Al Bano e l’intervento di Papa Leone

La puntata di oggi de La Pennicanza si è aperta subito con un’imitazione ‘a caldo’ di Fiorello, che ha scimmiottato Al Bano tra le risate generali: "Buon Natale a tutti…mi ricordo quando ero ragazzo, andai da mio padre e dissi ‘Papà voglio fare il figlio dei fiori’, mi vestii con un pantalone a zampa d’elefante, i capelli lunghi biondi…sembravo Nikka Costa…mi ricordo che dissi ‘Papà, mettete dei fiori nei vostri cannoni, che voglio professare l’amore libero’…mio padre mi prese per un orecchio, lo sai dove mi portò? Noi abbiamo una casa del bosco, mi portò lì e mi cibai di ghiande per un anno, alla fine dell’anno grufolavo!".

A seguire, il conduttore Rai ha ricordato l’appuntamento imperdibile di questa sera, in onda su Rai 1: "Stasera c’è Roberto Benigni! L’ascolto sarà del 29,4 per cento, è già uscito ora…vuoi mettere Sandokan con San Pietro?!". Poi è partito un collegamento demenziale con il poeta ungherese Bodor (sempre interpretato da Fiorello), che ha recitato una poesia di dubbio gusto intitolata "Etichetta istruzioni di lavaggio": "Grande come francobollo, fai solletico sul collo, se ti strappo in tutta fretta, lascio buco su maglietta…ma se prendi iniziativa, sai qual è l’aspettativa? Che taglia XL hai comprato, ma per bambino è diventato!".

E non è mancata l’ennesima chiamata del Papa, stavolta indispettito per il risultata di Inter-Liverpool di ieri sera: "Volevo dire che ieri sera il rigore non c’era, per questo l’arbitro finirà all’inferno…volevo anche dire che stasera su Rai 1 si parlerà di San Pietro, e alla fine del racconto di Benigni San Pietro muore, scusate se ho spoilerato il finale…".

Lo scoop di Fiorello su De Martino a La Pennicanza

La puntata de La Pennicanza è proseguita con un altro momento ‘culturale’, ovvero il collegamento con l’artista concettuale Fabrizio Fattelan. Che stranamente se l’è presa con Carlo Conti: "Parlare con voi d’arte e come parlare di skin care con Carlo Conti…la mia prossima opera è una lima da fabbro, una volta che la installo vale 150mila euro…rappresenta l’evasione dal mondo reale, dalle ingiustizie sociali!".

Ma la vera ‘chicca’ di oggi è arrivata sul finale, quando Fiorello ha riportato il gossip sul presunto flirt tra Stefano De Martino e Rocio Munoz Morales. Approfittandone per rifilare una frecciata al suo collega Rai. "C’è un gossip", ha concluso Fiore, "Stefano e Rocio si amano in segreto! ‘Mazza De Martino è un caterpillar, è Attila…apre pacchi che è un piacere!".

