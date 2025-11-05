La Pennicanza, Fiorello ‘scomoda’ Pier Silvio e sbeffeggia la De Filippi. Poi il colpo basso ad Al Bano Nella puntata di oggi lo showman Rai ha preso di mira il patron Mediaset, rifilando una bella stilettata anche all'ad di Viale Mazzini Giampaolo Rossi. Ecco i dettagli.

La Pennicanza è tornata in onda anche oggi, mercoledì 5 novembre, con il solito mix irresistibile di imitazioni, stilettate ai vip e battute al limite del politicamente corretto. Fiorello e Biggio hanno intrattenuto il pubblico di Rai Radio 2 dedicando una rubrica (dissacrante) al patron di Mediaset, Pier Silvio Berlusconi, che ha finito per coinvolgere anche la conduttrice Maria De Filippi. E non è mancata una stoccata all’ad Rai, Giampaolo Rossi, ma anche un’imitazione sopra le righe dell’amico Al Bano. Ecco qui sotto tutti i dettagli della puntata.

La Pennicanza, l’affondo di Fiorello a Pier Silvio e Maria De Filippi

La puntata di oggi de La Pennicanza si è aperta con un messaggio dell’ad Rai, Giampaolo Rossi, letto in diretta da uno scatenato Fiorello: "Ciao Rosario, sono Giampaolo, so che non c’è bisogno neppure di dirtelo però magari nella foga…mi raccomando non ricordare in onda che questa sera Amadeus inizia la corrida su Nove e poi che su Canale 5 c’è l’omaggio a Pavarotti!". Ma il vero momento ‘clou’ è arrivato quando Biggio ha finto di recarsi nella casa milanese di Pier Silvio Berlusconi.

In collegamento con lo studio Rai, il co-conduttore ha descritto con dovizia di particolari la sua visita all’alloggio: "Sono davanti al portone di casa di Pier Silvio Berlusconi…come sospettavo non c’è il nome sul campanello, lui c’ha scritto Toffanin…mamma mia è enorme! Ci sono delle indicazioni stradali dentro casa… "cucina 50 metri", "salotto 250 metri"…c’è la donna delle pulizie, è Maria De Filippi!".

E dopo la stoccata alla collega di Amici, Biggio ha continuato il suo tour ‘demenziale’: "Nel salotto c’è una libreria che non avete idea, ah no, scusa, è proprio una libreria Mondadori!…Ci sono 12 bagni…". Fiorello allora lo ha convinto a tirare lo sciacquone del bagno di Pier Silvio, e subito partita la sigla del Tg1. Mentre Biggio ha concluso con una battuta: "La De Filippi deve finire di pulire i pavimenti, che poi nel pomeriggio deve accompagnare la Toffanin a fare pilates!".

L’omaggio a Forattini e il colpo basso ad Al Bano

Una volta chiuso il collegamento con Biggio, Fiorello ha finto di leggere un messaggio di congratulazioni arrivato proprio da Pier Silvio: "Vi mando questo messaggio perché voglio farvi i complimenti per come sta andando la trasmissione…sono sintonizzato come tutti i giorni sul canale 202, e come tutti i giorni mi trovo in bagno…siete lo stimolo giusto, in tutti i sensi, di cui avevamo veramente bisogno".

A seguire, in un breve momento di serietà lo showman Rai ha omaggiato Giorgio Forattini, grande vignettista e umorista scomparso ieri. Per poi chiudere con la solita imitazione sopra le righe di Al Bano. "I ragazzi devono sapere come si ragionava in provincia", ha detto Fiorello scimmiottando il cantante, "quando un genitore aveva un figlio maschio…ti prendevano e ti portavano nelle case chiuse…aprivano la porta e ti buttavano dentro…le chiamavano navi scuola…io ti dico solo che a me non capitò una nave scuola ma un transatlantico…però devo dire grazie a quella santa donna, perché è grazie a lei sono diventato un prolificatore!".

