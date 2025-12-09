Fiorello ‘scomoda’ il Papa a La Pennicanza e bacchetta Carlo Conti: “Io i Jalisse li avrei presi” Nella puntata di oggi, martedì 9 dicembre, lo showman Rai è stato raggiunto in studio da tre vip d'eccezione. E non è mancata una stoccata a Mediaset. Ecco i dettagli.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

CONDIVIDI

Oggi La Pennicanza è tornata in onda con la solita carrellata di imitazioni e gag imperdibili. Fiorello e Biggio hanno commentato l’ennesimo ‘boom’ di ascolti per la serie Sandokan, rifilando una stoccata decisa ai ‘rivali’ di Mediaset. C’è stato poi spazio per una chiamata al delfino Mimmo, in collegamento dalla laguna di Venezia, e anche il Santo Padre ha deciso di raggiungere telefonicamente lo studio per un annuncio importante. Mentre tra il pubblico si sono presentati tre vip d’eccezione: Pierpaolo Pretelli (compagno di Giulia Salemi), Ludovica Pagani (futura moglie di El Shaarawy) e la cantante e influencer Giulia Penna. Vediamo qui sotto tutti i dettagli della puntata.

La Pennicanza, Fiorello ‘striglia’ Mediaset e attacca Carlo Conti

La puntata di oggi de La Pennicanza si è aperta con un commento sulla serie del momento, Sandokan. Che anche nella serata di ieri ha registrato numeri notevoli, pur calando leggermente rispetto al debutto. "Ieri mi ha chiamato Sandokan in persona", ha esordito Fiorello, "a proposito di Sandokan, voglio fare un appello a Luca Bernabei, produttore: perché non fa un’altra cosa, mi voglio proporre come protagonista…voglio che faccia ‘Orzowei, il figlio della savana!’ (famosa serie anni ’70, ndr)".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

A seguire, il conduttore Rai ha ricordato che i risultati (leggermente) sotto le attese di Sandokan sarebbero dovuti alla festività dell’8 settembre. E ne ha approfittato per rifilare una stoccata al Biscione: "L’importante è aver dato la batosta a Mediaset, che pensate oggi non è stata rilevata!". Si è poi passati alla solita chiamata demenziale con il delfino Mimmo, che al telefono si è sfogato per i suoi problemi di cuore: "Mi devo confidare con voi…con la pezzogna non abbiamo ancora pomiciato…ma ho capito che lei vuole, mi dà i bacetti dietro le orecchie…e allora ho inventato una scusa, ho detto che avevo un cerchio alla testa…ma la verità è questa, io non so se tengo quello che serve…".

Chiusa la telefonata, Fiorello non si è risparmiato un commento tagliente sul prossimo direttore artistico di Sanremo. "Fossi stato io il direttore artistico", ha sentenziato lo showman, "i Jalisse li avrei presi, li avrei buttati nella mischia, dopo 27 anni…ma dai, io non ho capito Carlo Conti".

La chiamata al Santo Padre e l’omaggio ai vip in studio

Ma il vero momento ‘clou’ della puntata è arrivato con la chiamata inattesa da parte di Papa Leone XIV, collegato direttamente dal Vaticano. "Buongiorno, oggi Zelensky è venuto a Castel Gandolfo", ha raccontato il Santo Padre, "ha chiesto armi anche a noi…noi daremo numero venti alabarde di guardia svizzera…volevo anche invitare il vostro showman a cantare per noi in Vaticano…vorrei che lui cantasse ‘Batticuore, dolce amore, dimmi dove sei, tata tata tata’".

Infine, Fiorello ha salutato i tre vip seduti in studio tra il pubblico: Giulia Penna, Pierpaolo Pretelli e Ludovica Pagani. Quest’ultima, compagna del calciatore della Roma El Shaarawy, ha mostrato con orgoglio il suo anello di fidanzamento al conduttore. E poi la puntata si è conclusa con una cover improvvisata dell’iconico brano "She’s the One" di Robbie Williams.

Potrebbe interessarti anche