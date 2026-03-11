La Pennicanza, Fiorello scatena 'Al Bano' contro Sal Da Vinci: “Gli ha copiato la canzone” Oggi lo showman di Radio 2 si è lanciato nella solita imitazione irriverente del cantante pugliese. Lasciandosi scappare una provocazione sul vincitore di Sanremo.

Al Bano ‘scatenato’ e Michelle Hunziker in grande spolvero. Nella puntata di oggi de La Pennicanza se ne sono viste di tutti i colori, con stoccate anche ad Amadeus e un commento irriverente sul nuovo fidanzato di Chiara Ferragni. A orchestrare il tutto, come sempre, uno scatenato Fiorello affiancato da Fabrizio Biggio. Ecco quello che è successo in dettaglio.

Fiorello, la stoccata a Sal Da Vinci e Al Bano

Oggi La Pennicanza non ha risparmiato nessuno, a partire dal collega e amico di Fiorello, Amadeus. Si discuteva in studio, a inizio puntata, della sonda NASA che dovrebbe schiantarsi sulla Terra oggi (ma non è dato sapere dove cadrà) e subito lo showman ne ha approfittato per una stilettata: "Con Amadeus ne parlavamo ieri, sai cosa mi ha detto lui? Spero che cada sul Nove!".

Poco dopo, invece, Fiore si è lanciato nella solita imitazione di Al Bano. Che a quanto pare vorrebbe partecipare a Sanremo 2027, ma non ha ancora trovato il tempo di sentire De Martino. "Intanto è una bugia", ha sbottato il cantante, "non solo l’ho chiamato, gli ho mandato prima un fax, addirittura ho mandato un telex, e per ultimo ho mandato anche un piccione viaggiatore, e nella zampina ho legato il testo della canzone…siete bugiardi, dice che non gli ho mandato una canzone, gliene ho mandate 136!".

A sostegno della sua tesi, Al Bano ha cantato un inedito che avrebbe già spedito a De Martino. Con un testo però molto simile a quello di ‘Per sempre sì’ di Sal Da Vinci. "Sal Da Vinci mi ha copiato", si è giustificato allora il cantante, "questa canzone l’ho scritta due anni fa, ti denuncio per plagio!!".

L’ironia su Chiara Ferragni e la chiamata a Michelle Hunziker

La puntata è proseguita con un’incursione nel mondo del gossip, e in particolare nella vita sentimentale di Chiara Ferragni. "Ferragni si è fidanzata", ha commentato Fiorello, "adesso ha trovato un colombiano che si chiama Hernández, ha aspettato di trovare uno con ‘ez’ finale, perché non ce la fa…".

E per finire, il momento clou de La Pennicanza di oggi, con una videochiamata in diretta a Michelle Hunziker. Fiorello, che ieri aveva consigliato alla conduttrice di non rilanciare il ‘suo’ karaoke, oggi ha rincarato la dose: "Sei passata sotto la scala oggi?". "Ho fatto tutti gli scongiuri", è stata la riposta di Michelle, "scusami, ma posso venire a prendere la benedizione poi? Mi faccio portare direttamente con la bara in studio…". E a questo punto Fiore si è sciolto: "È un programma strano, all’apparenza sembra facile, ma non lo è. Però se c’è qualcuno che ce la può fare è Michelle…là dove altri hanno fallito, lei ce la farà!".

