Fiorello chiama i 'Sinner' e sbeffeggia Vespa a La Pennicanza: "Compagno". Poi il grande affronto ad Affari Tuoi Oggi lo showman Rai è tornato a punzecchiare il collega dopo le parole su Jannik. E ancora una volta c'è stato il collegamento in diretta con il fratello del tennista.

La prima puntata della settimana de La Pennicanza ha visto (come al solito) un susseguirsi di gaffe esilaranti e attacchi a noti personaggi dello spettacolo. Fiorello è tornato in grande spolvero con l’imitazione – ormai un classico – dell’amico Al Bano, e non è mancato un colpo basso ad Affari Tuoi di De Martino. Poi l’ennesima ‘chiamata’ alla famiglia Sinner al completo, una gag che ha dato l’opportunità al conduttore di tornare a bacchettare Bruno Vespa. Vediamo qui sotto tutto quello che è successo nel corso della puntata.

Fiorello a La Pennicanza, l’imitazione di Al Bano e l’affronto ad Affari Tuoi

Anche oggi Fiorello e Biggio hanno dato spettacolo nell’appuntamento quotidiano con La Pennicanza. Il programma, in onda su Radio 2 ogni pomeriggio, ha aperto con un riferimento all’attualità e ai test missilistici di Putin, ma ben presto l’attenzione è virata sui soliti temi dissacranti. Il primo a finire nel mirino di Fiorello è stato l’amico Al Bano, che ormai si sarà rassegnato alle imitazioni del conduttore. "Ti racconto un aneddoto", ha esordito Rosario scimmiottando il cantante, "ero a casa a Cellino San Marco…zappavo la terra…ma io volevo fare il cantante, non riuscivo a emettere un acuto…mio padre mi disse ‘adesso vieni qua ti faccio vedere io’…mi guarda con un frutto in mano e mi dice ‘mangia questo’, io lo metto in bocca, comincio a masticare, sapete cos’era? Era un fico d’India, con tutte le spine! Ho cominciato a fare l’Aida!".

E ancora, pochi minuti dopo Fiorello ha sfornato un altro aneddoto assurdo con protagonista Al Bano: "Io mi ricordo quando ero ragazzo, mi ricordo che mia mamma quando arrivava dicembre lei guardava il barometro…c’era scritto ‘freddo’…mi chiamava e mi diceva…’sei pronto per andare a scuola?’…ero pronto con il cappottino ma lei mi voleva temprare…mi faceva mettere le infradito…mi ricordo che camminavo, arrivavo a scuola e avevo le dita dei piedi che sembravano delle mandorle!".

Vittima dello showman è stato anche il programma Affari Tuoi di Stefano De Martino, che Fiorello ha voluto ‘omaggiare’ rilanciando una versione radiofonica dal titolo "Mi fido del pacco". Ma le sorprese non sono finite qui.

La chiamata ai Sinner e l’ennesima stoccata di Fiorello a Vespa

A seguire, infatti, dopo uno sketch ai limiti del demenziale intitolato "Radio Tubbies", è partito il collegamento con la famiglia Sinner al completo (ovviamente imitata in toto da Fiorello). A rispondere al telefono è stato il fratello Mark, con marcato accento calabrese, che ha confermato la pace ormai siglata tra Jannik e il suo detrattore Bruno Vespa. "Ieri sono venute le Iene e mio fratello ha firmato ‘con tanto amore Bruno’", ha raccontato Mark, aggiugendo però un monito: "allora lui è tanto buono, ma ricordatevi, Jannik perdona, io no…io sto lasciando Parigi, sto prendendo un aereo che mi porterà a Roma, poi me ne vado a via Teulada (centro di produzione Rai, ndr) poi entro in ascensore e scrivo un insulto che il dottor Vespa non può digerire… ‘Vespa compagno!’". E ancora una volta la puntata si è chiusa tra gli applausi e uno scroscio di risate.

