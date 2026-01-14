Fiorello show a La Pennicanza, scatta la polemica contro Affari Tuoi: “Non pagano neanche l’acqua al pubblico” Nella puntata di oggi, 14 gennaio, lo showman Rai si è collegato con il Quirinale e non ha risparmiato una stoccata agli eredi di Berlusconi. Ecco tutti i dettagli.

Anche nella puntata di oggi, mercoledì 14 gennaio, La Pennicanza è tornata in onda con la consueta carica di sarcasmo, imitazioni e battute decisamente scorrette. Fiorello si è collegato nuovamente con il Presidente Mattarella – che stranamente se l’è presa con Amadeus – e ha rifilato una serie di stoccate da manuale ad Affari Tuoi. Mentre sul finale non ha saputo trattenere una battuta sugli eredi di Silvio Berlusconi. Ecco tutti i dettagli sulla puntata.

Fiorello, la chiamata al Quirinale e l’intervento di Meloni

La puntata de La Pennicanza si è aperta con un omaggio al quotidiano La Repubblica, che festeggia proprio oggi i 50 anni dalla sua fondazione. Fiorello e Biggio si sono poi collegati direttamente con il Quirinale, per avere un commento dal Presidente Mattarella sull’imminente referendum di marzo. Ma il Presidente ha deciso di parlate di tutt’altro: "Ieri sera ho visto Rai 1, finalmente hanno trasmesso un film d’azione…la vita di Giovanni Pascoli…poi per smaltire l’adrenalina ho detto al corazziere ‘prendiamo la macchina e andiamo in centro’, perché volevo sperimentare questa cosa dei 30 all’ora".

E a sorpresa è arrivato anche un affondo di Mattarella contro Amadeus: "Sanremo è come il Quirinale, la casa degli italiani, io mi ricordo bene la 76esima edizione, andai come spettatore…fui stalkerizzato dalla famiglia di Amadeus…una volta mi mandò il figlio Josè sotto la finestra, mi rappava tutte le canzoni di Lazza…poi mi mandò Giovanna, la moglie, che mi fece due scosse…poi arrivò lui e mi cantò ‘People From Ibiza’ tutta la notte!".

A seguire, sono giunte in studio a La Pennicanza le ennesime battute inviate da Giorgia Meloni, che a quanto pare è entrata di diritto nella squadra di autori del programma: "Ci sarà una riunione nel PD per cambiare nome, si chiamerà sempre PD ma significherà Perdiamo Dovunque…Sapete chi ha scritto il romanzo Cent’anni di solitudine? Carlo Calenda!…E cosa esce se si mixa bandiera rossa con faccetta nera? L’inno del Milan!".

L’attacco di Fiorello ad Affari Tuoi

Ma il vero momento topico della puntata è arrivato poco dopo, quando Fiorello ha scoperto che tra il pubblico del programma sedeva anche qualcuno che aveva partecipato alle registrazioni di Affari Tuoi. "Ma pagano per vedere i pacchi?", ha chiesto il conduttore sconvolto, "allora ci vado anch’io". E dopo aver scoperto altri dettagli, Fiore non si è saputo trattenere: "30 euro lordi ogni 6 ore? Facciamo partire subito una polemica! Meglio gratis…ma tu sai che vuol dire 6 ore…sono reclusi, incredibile…e pagate anche l’acqua?? Chiamate subito Corona ragazzi…minimo devono dare 150 euro a persona, netti!".

In chiusura di puntata, poi, c’è stato spazio anche per una polemica rivolta agli eredi di Silvio Berlusconi. "Ci sono famiglie che soffrono", ha concluso lo showman con ironia, "per la famiglia Berlusconi sono arrivati i dividendi delle holding di famiglia…65 milioni di euro a testa per i cinque fratelli…secondo me è l’unico caso in cui Pier Silvio preferisce l’eredità a La Ruota della Fortuna!".

