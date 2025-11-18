Fiorello ‘inchioda’ la Rai sulla coppa Davis: “Vergognatevi", poi lo sfogo su Jannik Sinner Nella puntata di oggi, martedì 18 novembre, lo showman ha attaccato i vertici di Viale Mazzini e se l'è presa con il ministro Alessandro Giuli. Ecco tutti i dettagli.

Anche oggi Fiorello ha regalato emozioni a La Pennicanza, nonostante un piccolo ‘inghippo’ iniziale che ha rischiato di far saltare la puntata. Il conduttore si è districato brillantemente tra stoccate ai vertici Rai – colpevoli di non aver acquistato i diritti della Coppa Davis – e prese in giro bonarie. Vittima principale è stato l’attore Pierfrancesco Favino, ma non sono mancate le stilettate al Governo (e al ministro della Cultura Giuli in particolare). Vediamo di seguito tutti i dettagli della puntata di oggi.

La Pennicanza, l’attacco di Fiorello alla Rai e la gag su Favino

La puntata di oggi si è aperta con una ‘fuga’ inattesa di Fiorello, costretto a correre in bagno per un bisogno impellente. Superata l’impasse, il conduttore ha commentato una notizia di attualità con la solita verve ironica: "Oggi è la giornata del bonus elettrodomestici! Io stamattina ho comprato 7 friggitrici ad aria!". A seguire, l’attenzione di Fiorello si è concentrata su un personaggio molto noto (e molto amato) dello spettacolo italiano, Pierfrancesco Favino. Attualmente impegnato nella promozione del suo ultimo film, "Il maestro", Favino è stato sbeffeggiato da Fiore per la sua presenza ‘totalizzante’ in tv negli ultimi giorni. E infatti ieri sera, come volevasi dimostrare, era presente come ospite speciale al GialappaShow.

"Quando ho visto Favino imitare Topo Gigio", ha scherzato Fiorello, "io ho chiamato l’ASF, l’Associazione Salva Favino…tra l’altro quando è uscito dalla Gialappa’s ha detto ‘Per favore, aumentate i tagli al cinema!". Il presentatore de La Pennicanza ha poi finto di leggere a voce alta l’agenda di Favino: "Ore 7 del mattino: tour dei campanelli insieme ai testimoni di Geova. Ore 9: presentazione del film al cinema Ariston di Belluno. Ore 9.15: presentazione del film a Lecce!".

Ma il vero momento clou della puntata è arrivato quando Fiorello si è scagliato contro la Rai, che ha scelto di non trasmettere nei prossimi giorni la Coppa Davis di tennis. "La Rai non ha preso la coppa Davis!", ha tuonato lo showman, "cioè amici della Rai, mi verrebbe da dire una parola che inizia per ‘v’ e finisce per ‘ergognatevi’…e allora poi non rompete le pa**e a Sinner…evidentemente la Davis non è così importante, perché se la Rai non ha comprato i diritti…".

La stoccata a Giuli e l’esibizione da applausi di Fiorello

L’episodio de La Pennicanza è proseguito con il gioco "Tagli e vinci", che mette in palio i soldi tolti al Cinema dal ministro Giuli per un totale di 1 milione e mezzo di montepremi. L’ascoltatore che ha partecipato, però, dopo aver risposto brillantemente alle prime tre domande (difficilissime) è scivolato sull’ultimo quesito, il più facile: "Dimmi con esattezza il nome di tua moglie". Infine, per chiudere la puntata in bellezza, Fiorello si è esibito sulle note di un classico americano, "The Lady is a Tramp". La performance ha scatenato un standing ovation in studio, salutata dal conduttore con un’ultima battuta dissacrante: "Ci sono donne che devono partorire oggi, io le aiuto!".

