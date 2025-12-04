La Pennicanza, Fiorello mette nei guai la Rai e ‘spoilera’ il ritorno di Amadeus. Cos’ha detto Nella puntata di oggi, giovedì 4 dicembre, il conduttore ha chiamato in diretta Giorgia e ha annunciato il ritorno di Roberto Benigni sulla rete pubblica. Ecco i dettagli.

Anche oggi La Pennicanza su Rai Radio 2 è stata un tripudio di gag e risate a non finire. Lo showman Fiorello ha chiamato in diretta il Presidente della Repubblica Mattarella, che si è rivelato un grande appassionato di piattaforme di streaming. Non sono mancati, poi, i complimenti a Viale Mazzini per il successo della nuova serie su Sandokan, mentre la cantante Giorgia si è collegata in videochiamata per pubblicizzare la finale di X Factor, in onda questa sera su Sky. E infine, è arrivato uno spoiler clamoroso sul possibile ritorno di Amadeus in Rai. Vediamo qui sotto tutti i dettagli della puntata.

Fiorello, la chiamata a Mattarella e la gag su Sandokan

"Gli ascolti sono pazzeschi, cioè a quest’ora non ce n’è per nessuno!". Così ha esordito Fiorello oggi, nell’ennesima puntata scoppiettante de La Pennicanza. Poi lo showman ha commentato l’arrivo in Italia della nuova piattaforma di streaming HBO Max, e inaspettatamente è stato raggiunto al telefono dal Presidente Sergio Mattarella. "Io sono appassionato di serie", ha commentato il Capo di Stato (imitato ovviamente dallo stesso Fiorello), "in questo momento sto guardando su Netflix ‘Troll 2’, posso dire è un po’ ripetitivo…ieri sera invece su Disney Plus ho visto attacco al potere, dove la Casa Bianca è sotto attacco…magari attaccassero il Quirinale!".

Ma ben presto il Presidente si è lanciato in un’invettiva velenosa: "Io tutto il giorno ricevo le lamentele di questa classe politica…poi tutti gli sportivi, una volta che vince uno me lo ritrovo qui…ieri ho ricevuto i campioni italiani di briscola di Benevento…poi ho ricevuto i vincitori del campionato Europeo di pedalò…e poi il primo classificato alla corsa coi sacchi di Viterbo!". A seguire, Fiorello ha rifilato una stoccata all’amministrazione comunale di Roma e al sindaco Gualtieri: "Il traffico a Roma non migliora mai, i romani sono assuefatti…tu sali in macchina da romano, e quando arrivi dove devi arrivare sei un antico romano!…Tra l’altro, oggi leggevo che il sindaco di Roma Gualtieri ha approvato l’auto a guida autonoma…la macchina in guida autonoma a Roma si mette in seconda fila da sola!".

A questo punto, fuori dallo studio de La Pennicanza è arrivato l’ad Rai Giampaolo Rossi. E allora Fiorello ne ha approfittato per fare un annuncio sulla programmazione di Viale Mazzini: "Diciamo una cosa, ci sarà una cosa che riguarda Roberto Benigni, tornerà il 10 dicembre per leggere qualcosa su San Pietro…però visti i grandi successi di Sandokan, ci sarà Benigni che legge Sandokan al posto di San Pietro!".

L’intervento di Giorgia e lo spoiler di Fiorello su Amadeus

La puntata è proseguita con una videochiamata inaspettata di Giorgia, che questa sera sarà impegnata a condurre la finale di X Factor da Napoli. Per omaggiarla, Fiorello le ha fatto una proposta irrinunciabile: "Io ho due proposte per te, intanto direttrice artistica del Festival di Sanremo, e poi conduttrice unica del Festival, con valletti maschi!". E tra una gag e l’altra, il conduttore de La Pennicanza si è lasciato scappare uno spoiler clamoroso: "Ah, tra l’altro sta tornando Amadeus in Rai!". Infine, l’episodio si è concluso con un’altra edizione esilarante del gioco ‘Tagli e vinci’, che anche stavolta ha messo in palio i soldi ‘sottratti’ al Cinema dal Ministro della Cultura Giuli.

