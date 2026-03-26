Fiorello 'smaschera' il Festival, la rivelazione (choc) su Sanremo: “Nel mio anno era truccato” Oggi a La Pennicanza il conduttore Rai non ha risparmiato frecciate alla dimissionaria Daniela Santanché. E se l'è presa anche con l'amico Al Bano. Ecco i dettagli.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

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Anche oggi, giovedì 26 marzo, La Pennicanza non ha deluso, con la solita formula irriverente fatta di ironia, imitazioni scorrette e battute sopra le righe. Principale vittima di Fiorello è stata la ministra dimissionaria Daniela Santanché, a cui lo showman non ha fatto davvero sconti. Ma sono finiti nel mirino della trasmissione anche Ignazio La Russa, Al Bano Carrisi e Gianluigi Buffon (chiamato in diretta per un commento sulla partita dell’Italia). E poi, sul finale, la rivelazione (ironica) di Fiorello sul Festival di Sanremo a cui partecipò nel 1995. Ecco qui sotto tutti i dettagli.

Fiorello, le stoccate a Santanché e La Russa

"Amici oggi si parla solo di quello", ha esordito Fiorello a La Pennicanza, "si dimettono tutti, in Italia c’è la dimissionanza, oggi al supermercato sono andato e la cassiera si è dimessa!". Poi sono iniziate le stoccate rivolte alla Santanché: "Al governo hanno già appeso il tacco dodici a mezz’asta. Adesso siamo senza ministro del turismo, io ce l’ho uno, dovete prendere Peppone di Linea Verde!".

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E per non farsi mancare nulla, Fiorello si è lanciato in un’imitazione del Presidente del Senato La Russa: "Sono stato io a convincere Danielina, è stato semplice, le ho regalato quattro borse di Hermes, e lei mi ha risposto subito ‘obbedisco’…era molto triste…si è chiusa per 4 ore in un negozio di Dior, ha comprato 8 stivaloni a coscia…in Senato abbiamo fatto una colletta e le abbiamo regalato un pitone vivo, più otto chili di topi. Lo sai come lo abbiamo chiamato il pitone? Donzelli!".

La provocazione sul Al Bano al karaoke

A seguire, nel mirino dello showman è finito Al Bano, prossimo protagonista del Super Karaoke condotto da Michelle Hunziker. "Mi hanno chiamato al karaoke", ha raccontato il cantante (imitato come al solito da Fiorello), "non mi hanno voluto a Sanremo, non mi hanno voluto manco a Canzonissima, lo sai che cosa canterò? Canterò ‘Brividi’ di Mahmood e Blanco…mi ricorda i tempi quando andavo a fare i concerti in Russia, mi ricordo una volta eravamo io e Vladimir Putin. Vladimir mi disse ‘Al Bano andiamo a fare un bagno’…e lo sai dove mi portò? In Siberia! Mi disse ‘Al Bano spogliati’, e io dissi ‘posso tenere il Panama?’…cominciammo a nuotare velocissimo, più freddo c’era e più nuotavo, ma a un certo punto una medusa siberiana mi pizzicò proprio là!".

La rivelazione di Fiorello su Sanremo

Ma il vero momento ‘clou’ della puntata è arrivato quando Fiore ha menzionato en passant la sua partecipazione al Festival di Sanremo come concorrente. Era il 1995, e lui si piazzò al quinto posto con "Finalmente tu", pezzo indimenticabile scritto da Max Pezzali. "Il Festival era truccato", ha però scherzato il conduttore, "io mi misi d’accordo per arrivare quinto!".

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