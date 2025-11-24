La Pennicanza, Fiorello commuove in diretta con l’omaggio a Ornella Vanoni: “Se lo meritava” Nella puntata di oggi, lunedì 24 novembre, lo showman si è collegato con i Sinner per un commento a caldo sulla Coppa Davis. Poi la stoccata al duo Caressa-Parodi. Ecco i dettagli.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

CONDIVIDI

Torna La Pennicanza e tornano le risate, nella prima puntata settimanale del programma condotto da Fiorello e Biggio. Oggi il mattatore Rai ha esordito chiamando in causa il sex symbol turco Can Yaman, per poi collegarsi con la famiglia Sinner per un commento a caldo sulla vittoria della Coppa Davis. È seguita una chiamata al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e non poteva ovviamente mancare un omaggio alla grande Ornella Vanoni, scomparsa di recente. Vediamo qui sotto tutti i dettagli della puntata.

Fiorello, l’assist a Can Yaman e il collegamento con i Sinner

La puntata di oggi de La Pennicanza si è aperta con una discussione animata sulla nuova fiction Rai Sandokan, che vedrà tra i protagonisti il sex symbol turco Can Yaman. "Io l’ho perdonato", ha detto Fiorello scherzando, "il fatto che mi abbia rubato il ruolo…io avevo già fatto il provino…tra l’altro lui adesso verrà in Italia e dice che vuole vedere se questo Fiorello è così sex symbol come dicono!". A seguire, è partito il collegamento quasi obbligato con la famiglia Sinner, per un commento veloce sull’impresa degli Azzurri in Coppa Davis.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

A rispondere al telefono, ovviamente, è stato il fratello di Jannik, Mark: "Abbiamo vinto anche senza di noi! Se ci fosse stato Jannik già solo perché li pensava avrebbero perso subito…è da ieri che cantiamo!". Poi è arrivato l’intervento fulmineo dello stesso Jannik: "Sto partendo per le Maldive, mi sono rotto un po’ le pa**e di stare qui…".

La chiamata a Mattarella e l’omaggio di Fiorello a Ornella Vanoni

Chiusa la chiamata con il clan Sinner, si è passati al solito collegamento con il Quirinale. "Scusate ma sono molto impegnato", ha risposto trafelato Sergio Mattarella, "posso concedervi solo pochi minuti…ora mi devo preparare per ricevere i vincitori della Davis…spero che se ne vadano presto, perché stasera devo andare in un club privato a vedere un concerto di Simba la Rue!".

E non è mancata una stoccata al duo Caressa-Parodi, protagonista nei giorni scorsi di una copertina su TV Sorrisi e Canzoni (con annessa intervista). "Loro dicono che per cercare un po’ di intimità", ha commentato Fiorello, "andavano in un motel…e pare che quando facevano cose li sentivano tutti…Caressa urlava ‘andiamo a Berlino!’…e poi quando c’era il finale urlava ‘Cannavaro!!’".

Ma il vero momento memorabile, nella puntata di oggi de La Pennicanza, è arrivato quando Fiorello ha deciso di omaggiare Ornella Vanoni. Lo showman si è esibito live in una versione rivisitata di "Senza fine", canzone indimenticabile di Ornella e Gino Paoli. Poi ha concluso con una battuta di cuore: "Ornella lo meritava" . E l’applauso del pubblico ha suggellato questo omaggio unico e speciale.

Potrebbe interessarti anche