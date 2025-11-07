La Pennicanza, bordata di Fiorello alla Rai: “Versa in condizioni tremende”. Poi il super-show con Cremonini Nella puntata di oggi lo showman ha ospitato in studio Cesare Cremonini, che si è esibito live tra sax e canzoni inedite. E non è mancata una sorpresa da Renzo Arbore.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

CONDIVIDI

Oggi La Pennicanza è andata in onda con una puntata speciale, che ha visto l’esibizione live, dal tetto di Via Asiago, di Cesare Cremonini. La popstar bolognese è poi scesa in studio con Fiorello e Biggio, prestandosi a una serie di gag memorabili davanti al pubblico. E non sono mancati, ovviamente, i soliti affondi ad Al Bano (ormai un classico) e la chiamata in diretta a Jannik e Mark Sinner. Mentre sul finale Renzo Arbore ha sorpreso Fiorello con un ‘regalo’ davver imprevisto. Vediamo qui sotto tutto quello che è successo nella puntata di oggi.

La Pennicanza, Fiorello ‘chiama’ Cremonini e scomoda (ancora) Al Bano

In apertura di puntata, Fiorello ha commentato la conferenza stampa di Carlo Conti su Sanremo. "C’è la notizia ‘Carlo Conti sogna un festival con Vasco’", ha detto lo showman, "chissà…chiama Vasco, chiedigli se anche lui sogna Sanremo". E così è partita la chiamata in diretta al rocker emiliano, che ha sentenziato – ovviamente era Fiorello a imitarlo – "La risposta ufficiale a Carlo Conti? Dormi pure tranquillo, stai sereno".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Poi è partita la solita conversazione improvvisata con la famiglia Sinner, con Mark e Jannik che hanno risposto direttamente dalle strade di Torino: "Siamo in macchina, Jannik sta guidando, io è da due giorni che sto girando per Torino non ne posso più…". Chiusa la chiamata, Fiorello ha commentato la recente intervista di Diego Dalla Palma al Corriere: "Bell’intervista oggi a Diego Dalla Palma, ha dichiarato cose belle forti, ha dichiarato anche che ha fatto sesso ovunque, dalle cabine telefoniche ai cantieri…io è il cantiere che non mi spiego!".

Si è passati quindi al collegamento con la terrazza di Via Asiago, dove Cesare Cremonini e la sua band hanno eseguito live l’inedito "La santa pennicanza", mandando in delirio il pubblico della trasmissione. E una volta conclusa l’esibizione, mentre Cesare scendeva per raggiungere in studio Fiorello, è intervenuto all’improvviso il solito Al Bano. Ovviamente con un aneddoto sopra le righe: "So che avete Cremonini, non voglio esagerare…non puoi capire, a me mi chiamavano il trattorino del Salento, quando partivo non mi fermavo mai…mi ricordo andavo da mio padre mi diceva ‘sei pronto per andare a lavorare?’, io dicevo "no papà, oggi alle tre ho un’orgia!’".

Lo show con Cesare Cremonini e la stilettata alla Rai

A seguire, Cesare Cremonini è finalmente arrivato in studio tra gli applausi, regalando una versione al sax del suo classico "50 special". E per l’occasione, Biggio si è collegato direttamente dalla casa del cantante a Bologna. "Sono nel palazzo dove abita Cesare Cremonini", ha scherzato il co-conduttore de La Pennicanza, "c’è un sistema d’allarme, ho trovato la password però, è ‘tortellini’…la casa è stranissima, è tutto su e giù…il geometra mi sa che si è ispirato ai colli bolognesi…entro in una stanza a caso…cucina…noo! È piena di vasetti di marmellata! Però tutti del 2005, tutti scaduti…ora sono davanti alla libreria, ci sono un sacco di libri, tutti libri delle sue ex fidanzate che parlano di lui…".

Terminato lo sketch, Fiorello ne ha approfittato per lanciare una stilettata ai vertici di Viale Mazzini: "La Rai versa in condizioni economiche tremende…". E ha poi coinvolto Cremonini e Biggio in uno spot pubblicitario ‘low cost’ e demenziale, per promuovere "Soccia, il collirio che ne basta una goccia". Infine, un caro amico del conduttore, Renzo Arbore, ha sorpreso tutti chiamando in diretta poco prima della chiusura.

Potrebbe interessarti anche