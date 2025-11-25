La Pennicanza, Fiorello ‘asfalta’ Diletta Leotta e spoilera i cantanti di Sanremo 2026. Chi ci sarà Nella puntata di oggi, martedì 25 novembre, lo showman Rai si è collegato con il Quirinale e ha messo in difficolta il collega Carlo Conti. Ecco tutti i dettagli.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

CONDIVIDI

Un’altra puntata de La Pennicanza, condotta al solito da Fiorello e Biggio, ha regalato emozioni nel primo pomeriggio di Rai Radio 2. L’episodio si è aperto con un collegamento speciale con Paola Cortellesi, recentemente premiata agli Oscar cinesi per il film "C’è ancora domani". Poi Fiorello ha rifilato una stoccata alla conduttrice Diletta Leotta, prima di collegarsi con il Presidente Mattarella direttamente dal Quirinale. E non è mancato un altro spoiler sui cantanti in gara al prossimo Festival di Sanremo. Vediamo qui sotto tutti i dettagli della puntata.

Fiorello, l’affondo a Diletta Leotta e lo spoiler su Sanremo

La puntata di oggi de La Pennicanza si è aperta con una videochiamata in diretta a Paola Cortellesi, fresca vincitrice dell’Oscar cinese per "C’è ancora domani". Fiorello si è complimentato con l’attrice, ricordando anche la sua presenza alla prima edizione del premio dedicato a Gigi Proietti, tenutasi ieri a Roma. A seguire, lo showman Rai ha lanciato un appello al giornale La Sicilia, per aver dedicato molto più spazio in prima pagina a Diletta Leotta e non a lui: "Notate la differenza di spazio dedicata a Diletta Leotta e quella dedicata a me…Tutto sto spazio a Diletta Leotta, e a me?!".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Per commentare la vicenda ancora più a fondo, Fiore ha quindi deciso di chiedere un parere al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Che dopo una breve esitazione ha risposto così: "Ho notato anch’io il trattamento disparitario…20 centimetri di articolo al più grande showman mai esistito!". Anche se il Capo di Stato si è poi contraddetto sul finale: "Viva l’Italia, viva gli italiani, viva la Leotta!".

È stata quindi la volta di un commento velenoso di Carlo Conti (ovviamente imitato ancora una volta da Fiorello) sui cantanti che hanno deciso di snobbare Sanremo quest’anno: "In tanti hanno rifiutato Sanremo, tra i tanti Tiziano Ferro, posso essere sincero…ma chi l’ha mai voluto? L’ho anche bloccato su Whatsapp…poi Annalisa, ma perché non va’ a cantare alla sagra dell’abbacchio?…E infine Irama, posso essere sincero, non lo vorrei neanche a Tale e Quale!".

E a questo proposito, Fiorello ne ha approfittato per ‘spoilerare’ altri cinque nomi in gara al prossimo Festival: "Fulminacci con ‘Saette’, Eddie Brock con ‘Nemmeno il tempo di arrivare’, Frah Quintale con ‘Due pesi e due misure’, Amara con ‘Venier’, e poi Chiello con ‘A sapello’".

L’imitazione di Al Bano e la stoccata alla Rai

La puntata de La Pennicanza è proseguita con un commento su una notizia di costume molto ‘particolare’. "‘Capi di lana selezionati da montoni gay’", ha letto ad alta voce Fiorello, "io vorrei sapere…come si fa a capire?". Per rispondere al suo quesito, è intervenuto Al Bano con un aneddoto dei suoi: "Quando ho letto questa notizia sono rimasto allibito. Io mi ricordo ero ragazzo, a un certo punto era il giorno della festa, mio padre mi aveva regalato un cappotto nuovo…mi sono messo questo cappotto, arrivo in giardino, a un certo punto un montone mi punta da 100 metri mi distanza, io non riesco a fuggire…mi agguanta da dietro…è stato difficile sgropparlo!".

In chiusura, dopo una breve chiamata in diretta a Leo Gassman, Fiorello si è scagliato contro la programmazione Rai. E in particolare ha criticato l’orario proibitivo riservato a Sanremo Giovani su Rai 2. "Il problema di Rai 2 è questo", ha detto il conduttore, "è che c’è il Tg2, che parte alle 20.30, dopo c’è Tg2 Post, poi c’è Belve, che lo metti a fare Sanremo Giovani? Non è più Sanremo Giovani, ma è Sanremo Vecchi! Come si fa a metterlo a quell’ora?!".

Potrebbe interessarti anche