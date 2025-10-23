Trova nel Magazine
La Pennicanza, Fiorello ‘asfalta’ Bruno Vespa dopo la gaffe su Sinner. Poi l’imitazione (esilarante) di Milo Infante

Nella puntata di oggi, lo showman ha ospitato in studio Clara e ha stupito con una ninna nanna rap in stile Tony Effe. Poi la stilettata alla premier Meloni. Ecco i dettagli.

Tommaso Pietrangelo

Giornalista

Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

Un altro show irresistibile è andato in onda oggi, giovedì 23 ottobre 2025,a La Pennicanza. Il programma irriverente condotto da Fiorello e Fabrizio Biggio ha ospitato a sorpresa la giovane cantante Clara (con duetto annesso sulle note di una canzone leggendaria). Non sono mancate le stilettate a personaggi noti della tv, tra Bruno Vespa – autore di una gaffe clamorosa su Sinner e Alcaraz – e il conduttore di Ore 14 Milo Infante (imitato in maniera esilarante da Fiorello). E in chiusura anche la premier Meloni è stata ‘vittima’ di uno sketch inaspettato. Ecco di seguito tutti i dettagli della puntata di oggi.

La Pennicanza, Fiorello ospita Clara e ‘asfalta’ Bruno Vespa

Anche oggi risate assicurate su Rai Radio 2, grazie a La Pennicanza targata Fiorello e Biggio. In apertura di puntata, lo showman siciliano ha omaggiato di nuovo Mina mandano in onda il jingle che la cantante ha confezionato apposta per lui. Poi è passata a sorpresa in studio Clara, cantante emergente già messasi in mostra a Sanremo, che si è esibita insieme a Fiorello sulle note di "Se telefonando".

È seguita una battuta dissacrante sul collega Linus: "Notizia, il comune di Riccione vuole comprare Villa Mussolini, ma è già stata comprata da Linus che l’ha ribattezzata Villa MussoLinus". E poi ancora, il mattatore Rai è tornato sul caso Sinner, criticato negli scorsi giorni per aver detto di no alla Coppa Davis. Ha fatto notizia soprattutto la stoccata di Bruno Vespa, che però è ‘scivolato’ nel suo tweet al veleno sbagliando il nome di Alcaraz. E allora Fiorello non ci ha pensato due volte: "Durissimo attacco di Bruno Vespa su X, tra l’altro ha detto che tifava per Alvarez…poi tifa anche per Banderas e soprattutto per Butragueno…Bruno, Bruno, vai a scuola di tennismo!".

La dedica a Tony Effe e l’imitazione (esilarante) di Milo Infante

Sempre più scatenato, il conduttore de La Pennicanza si è lanciato in un’imitazione del rapper Tony Effe, dedicando alla figlia appena nata del cantante una ninna nanna rap dal titolo eloquente "Dormi bitch". Non è mancato poi un siparietto divertente sulla nuova premier giapponese, interpretata sempre da Fiorello (ovviamente) e intervistata per l’occasione da Biggio. Parlando in giapponese maccheronico, la finta premier ha fatto il verso al famoso proclama di Giorgia Meloni: "Sono una donna, sono una madre…sono shintoista…sono una geisha". E infine la puntata si è conclusa con l’alter ego di Milo Infante di Ore 14 – Milo Infasce – che ha presentato agli ascoltatori Rai un mistero dai risvolti esilaranti. E come al solito, nessuno è stato risparmiato.

