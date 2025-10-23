La Pennicanza, Fiorello ‘asfalta’ Bruno Vespa dopo la gaffe su Sinner. Poi l’imitazione (esilarante) di Milo Infante Nella puntata di oggi, lo showman ha ospitato in studio Clara e ha stupito con una ninna nanna rap in stile Tony Effe. Poi la stilettata alla premier Meloni. Ecco i dettagli.

Un altro show irresistibile è andato in onda oggi, giovedì 23 ottobre 2025,a La Pennicanza. Il programma irriverente condotto da Fiorello e Fabrizio Biggio ha ospitato a sorpresa la giovane cantante Clara (con duetto annesso sulle note di una canzone leggendaria). Non sono mancate le stilettate a personaggi noti della tv, tra Bruno Vespa – autore di una gaffe clamorosa su Sinner e Alcaraz – e il conduttore di Ore 14 Milo Infante (imitato in maniera esilarante da Fiorello). E in chiusura anche la premier Meloni è stata ‘vittima’ di uno sketch inaspettato. Ecco di seguito tutti i dettagli della puntata di oggi.

La Pennicanza, Fiorello ospita Clara e ‘asfalta’ Bruno Vespa

Anche oggi risate assicurate su Rai Radio 2, grazie a La Pennicanza targata Fiorello e Biggio. In apertura di puntata, lo showman siciliano ha omaggiato di nuovo Mina mandano in onda il jingle che la cantante ha confezionato apposta per lui. Poi è passata a sorpresa in studio Clara, cantante emergente già messasi in mostra a Sanremo, che si è esibita insieme a Fiorello sulle note di "Se telefonando".

È seguita una battuta dissacrante sul collega Linus: "Notizia, il comune di Riccione vuole comprare Villa Mussolini, ma è già stata comprata da Linus che l’ha ribattezzata Villa MussoLinus". E poi ancora, il mattatore Rai è tornato sul caso Sinner, criticato negli scorsi giorni per aver detto di no alla Coppa Davis. Ha fatto notizia soprattutto la stoccata di Bruno Vespa, che però è ‘scivolato’ nel suo tweet al veleno sbagliando il nome di Alcaraz. E allora Fiorello non ci ha pensato due volte: "Durissimo attacco di Bruno Vespa su X, tra l’altro ha detto che tifava per Alvarez…poi tifa anche per Banderas e soprattutto per Butragueno…Bruno, Bruno, vai a scuola di tennismo!".

La dedica a Tony Effe e l’imitazione (esilarante) di Milo Infante

Sempre più scatenato, il conduttore de La Pennicanza si è lanciato in un’imitazione del rapper Tony Effe, dedicando alla figlia appena nata del cantante una ninna nanna rap dal titolo eloquente "Dormi bitch". Non è mancato poi un siparietto divertente sulla nuova premier giapponese, interpretata sempre da Fiorello (ovviamente) e intervistata per l’occasione da Biggio. Parlando in giapponese maccheronico, la finta premier ha fatto il verso al famoso proclama di Giorgia Meloni: "Sono una donna, sono una madre…sono shintoista…sono una geisha". E infine la puntata si è conclusa con l’alter ego di Milo Infante di Ore 14 – Milo Infasce – che ha presentato agli ascoltatori Rai un mistero dai risvolti esilaranti. E come al solito, nessuno è stato risparmiato.

