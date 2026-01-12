Fiorello con Amadeus, La Pennicanza riparte con uno show: “È vero che hai chiesto di bombardare il Nove?” Nella puntata di oggi, lunedì 12 gennaio, lo showman Rai se l'è presa con Valeria Marini e ha coinvolto in una videochiamata esilarante il premio Oscar Paolo Sorrentino.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

CONDIVIDI

La Pennicanza è tornata in onda oggi, lunedì 12 gennaio, e come da copione Fiorello e Biggio si sono scatenati con una valanga di imitazioni, chiamate in diretta e stoccate al veleno. Non è mancato un collegamento con il Presidente Mattarella, seguito da una videochiamata inattesa con il regista premio Oscar Paolo Sorrentino. Ma il vero momento clou della puntata è arrivato quando Fiorello ha deciso di intervistare Amadeus al telefono. Rifilando all’amico una serie di frecciate da manuale. Ecco di seguito tutti i dettagli della puntata.

Fiorello, la stoccata alla Rai e il ‘dispetto’ a Valeria Marini

La prima puntata dell’anno de La Pennicanza è iniziata (come al solito) con una serie di bordate rifilate alla Rai. "A Radio 2 stanno licenziando tutti, non so cosa sta succedendo", ha esordito con tono preoccupato Fiorello, "se uno fa qualcosa di nuovo in Rai ti chiamano i vertici!…Fanno Tale e Quale, poi Tali e Quali, il prossimo sarà Talo e Qualo…e Mediaset? Stasera c’è la super novità su Canale 5…Zelig!". A seguire, lo showman se l’è presa pure con la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che di recente ha ammesso di voler lavorare proprio con Fiorello.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

"Allora Giorgia io ti assumo", ha scherzato Fiore, "però in nero…tanto qui alla Rai è pieno di nero!". Come se non bastasse, il conduttore ha pure letto in diretta una serie di presunte battute inviate dalla Meloni a La Pennicanza (forse per convincerli ad assumerla come autrice): "Perché il Ministro Giorgetti è dal carrozziere? Perché ha sbagliato la Manovra!…Che differenza c’è tra la Schlein e uno scoiattolo? Nessuna, perché entrambi rosicano!".

E non è stata risparmiata neppure la showgirl Valeria Marini, dato che Fiorello ha deciso di mandare in onda una sua versione (piuttosto stonata) del brano "Brava" di Mina. Per poi concludere con una stoccata: "Mina ti assicuro che quando l’ha sentita mi ha detto ‘io sono contro la violenza, ma stavolta farò un’eccezione’!".

La chiamata a Sorrentino e il ‘terzo grado’ ad Amadeus

La puntata è proseguita con l’immancabile collegamento con il Quirinale, dove Mattarella ha espresso tutta la sua preoccupazione per le imminenti Olimpiadi: "Sono preoccupatissimo per le Olimpiadi, spero che l’Italia non vinca nulla, sennò me li ritrovo tutti qui al Quirinale…io devo fare buon viso a cattivo gioco…adesso vi saluto perché sono in fila su Ticketone, sto comprando il biglietto per il concerto di Ultimo, tra l’altro ho trovato un posto attaccato alla transenna…".

A sorpresa, Fiorello è stato poi raggiunto in videochiamata dal regista Paolo Sorrentino. "Hai fatto bene a non preparare nessuna domanda perché non possiedo nessuna risposta", ha scherzato il premio Oscar, "ho chiamato per salutarti perché poi vado a fare il risposino!". E non è mancata neppure una chiamata al campione azzurro Jannik Sinner, anche se a rispondere con tono scorbutico è stato il fratello Mark: "Tu lo sai come funziona quando inizia un torneo…Bisogna fare tutte le cose promozionali…domani Jannik deve giocare con un canguro…gli ho fatto pure un favore perché gli ho levato il doppio con il koala".

Infine, in chiusura di puntata, è stata la volta di Amadeus. A cui Fiorello ha riservato una raffica di domande decisamente scorrette. "La domanda è sul tuo ritorno: quando torni…a Radio Deejay?", ha chiesto con fare sornione il conduttore. E ancora: "Ti piacerebbe condurre il Festival…di San Marino?"; "È vero che hai smesso di usare Amazon per non dover aprire i pacchi?". Poi la conclusione velenosa: "Qualcuno dice, pare che tu abbia chiesto a Trump di bombardare il Nove". Ma la risposta di Amadeus non si è fatta attendere: "No, è una fake news…al limite potrei consigliare a Trump di non comprare la Groenlandia ma comprare il Nove!".

Potrebbe interessarti anche