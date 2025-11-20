La Pennicanza, Fiorello affossa La Ruota della Fortuna e ‘striglia’ Pier Silvio: "Non lo allungate" Nella puntata di oggi, giovedì 20 novembre, lo showman si è collegato in diretta con il Quirinale e ha spolverato (di nuovo) cinque 'big' di Sanremo. Ecco i dettagli.

Grandi emozioni a La Pennicanza, oggi pomeriggio, con gli showmen Fiorello e Biggio che hanno dato vita alla solita puntata memorabile. L’ennesimo collegamento con il Quirinale ha messo fine, una volta per tutte, alla polemica tra Mattarella e Meloni, mentre un messaggio provocatorio di Gigi D’Alessio ha rifilato una bella stilettata ai vertici Rai. Fiorello invece se l’è presa (per una volta) con Mediaset e La Ruota della Fortuna, criticando apertamente il nuovo posizionamento in palinsesto del game show di Gerry Scotti. E altri cinque ‘big’ di Sanremo 2026 sono stati spoilerati per la gioia del pubblico. Vediamo qui sotto tutti i dettagli della puntata.

La Pennicanza, lo spoiler di Fiorello su Sanremo e la provocazione di Gigi D’Alessio

Anche oggi La Pennicanza non si è fatta mancare niente, tra imitazioni irriverenti, bordate fuori dai denti e una buona dose di sane risate. Fiorello ha aperto le danze, come al solito, commentando i fatti di attualità: "Anche la Schlein ha detto ‘basta vedere complotti ovunque’…non bisogna vederli i complotti, bisogna farli!". Poi si è aperto un collegamento con il Quirinale, dove Sergio Mattarella ha abbandonato il suo allenamento di arti marziali per dire la sua dopo le tensioni con Giorgia Meloni.

"Stavo temprando i corazzieri, devono essere sempre pronti alla difesa", ha detto il Capo di Stato, "Giorgia Meloni è stata molto furba, sa bene che non toccherei mai una donna, ho scatenato la mia furia contro i suoi assistenti! E li ho lasciati andare solo quando battevano la mano sul tappeto in segno di resa!". Conclusa la chiamata, è arrivato sul cellulare di Fiore un messaggio vocale da Gigi D’Alessio, che proprio ieri si era collegato con La Pennicanza per promuovere il suo nuovo programma su Mediaset. "Buongiorno sono Gigi D’Alessio", ha detto il cantante, "e volevo ringraziare la Rai perché ieri abbiamo fatto il 20% su Canale 5!".

A seguire, Fiorello ha deciso di ‘spoilerare’ altri cinque cantanti in gara (con i rispettivi brani) al prossimo Festival di Sanremo: "Rkomi parteciperà con "Rt’amo con rtutto il rcuore"…dopo 35 anni i Jalisse parteciperanno con la canzone ‘Non veniamo più’, poi c’è California (cantante dei Coma Cose, ndr) che andrà da sola con la canzone che s’intitola ‘Cuoricino’…poi Tommaso Paradiso con "Scopo", ma nel senso di obiettivo…e poi c’è Malika Ayane con ‘Lamatulapatoto’".

L’omaggio a Milo Infante e la ‘strigliata’ a Pier Silvio

La puntata è proseguita con una reinterpretazione in chiave ironica di Ore 14 di Milo Infante. "Benvenuti a Ore 14 e nove", ha esordito Fiorello nei panni dell’alter ego Milo Infasce, "oggi ci troviamo a Minciazzone, un’amena cittadina sulle sponde del fiume Mincion…". Ma il vero momento clou è arrivato con la stoccata finale rifilata a Mediaset: "Stasera pensate che su Canale 5 c’è La Ruota della Fortuna…ma scusate, vertici Mediaset, anzi vertice perché è uno solo e si chiama Pier Silvio, ma benedetto Pier Silvio, c’avete un successo, coltivatelo, non lo allungate, non lo sbrodolate…e invece no, lo stanno tirando finché la gente non ne può più!…E invece la Rai che cosa mette in contrapposizione stavolta, mette una cosa nuova, c’è Un Professore 3…sicuramente Rai 1 farà un bel risultato!".

