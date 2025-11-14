La Pennicanza, Fiorello ‘affossa’ Caterina Balivo: "Non lo sopporto". Poi punta il dito contro Affari Tuoi Nella puntata di oggi, 14 novembre, il conduttore Rai ha scherzato in diretta con Nicola Savino e Antonella Clerici. Poi la stoccata a Musetti. Ecco tutti i dettagli.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

CONDIVIDI

La settimana de La Pennicanza si è chiusa oggi con una puntata scoppiettante, dominata dal solito Fiorello in grande spolvero. Il mattatore Rai ha intrattenuto il pubblico di Rai Radio 2 tra gag esilaranti, chiamate inattese – stavolta all’amico Nicola Savino e ad Antonella Clerici – e balli sfrenati al centro dello studio. Non sono mancate poi bordate ai colleghi Rai, da Caterina Balivo al conduttore di Affari Tuoi De Martino. E infine l’episodio si è chiuso con una poesia di dubbio gusto recitata dallo stesso Fiorello. Vediamo tutti i dettagli della puntata di oggi qui sotto.

Fiorello, la chiamata a Savino e la stoccata a Caterina Balivo

La puntata di oggi de La Pennicanza si è aperta con un commento a caldo sull’impresa della Nazionale di calcio andata in scena ieri sera. "Per qualificarci ai Mondiali", ha spiegato Fiorello con ironia, "domenica basta vincere 9 a 0 contro la Norvegia". Poi il conduttore ha espresso tutto il suo dispiacere per la sconfitta di Musetti contro Alcaraz, scherzando sul famoso ‘vizio’ del tennista per le imprecazioni in campo: "Devo dire che il Vaticano ha tirato un sospiro di sollievo…".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

A seguire, è arrivata una chiamata in diretta dal collega di Radio Deejay, Nicola Savino. "Volevo dire una cosa", ha detto lo speaker, "a tutti quelli che si lamentano perché Fiorello si toglie le cuffie, è la stessa cosa che faceva a Radio Rosalia Network!". Ma il vero colpo basso, Savino lo ha rifilato a Carlo Conti, imitando alla perfezione il conduttore di Sanremo per la gioia di Fiorello.

Quando poi il pubblico si è messo a ondeggiare, andando al ritmo di una canzone che risuonava in studio, è stato il conduttore de La Pennicanza a rifilare una bella stoccata a una sua collega: "Il pubblico che ondeggia non lo sopporto…è il pubblico della Balivo! O potrebbe essere anche Bella Ma’…".

La gag con Antonella Clerici e il colpo basso ad Affari Tuoi

Nella puntata di oggi c’è stato spazio anche per un’altra chiamata ‘eccellente’. Antonella Clerici, conduttrice di È sempre mezzogiorno, ha disturbato Fiorello per promuovere l’inizio di The Voice Senior, in onda questa sera su Rai 1. Fiore però l’ha interrotta, specificando con una punta di malizia che il programma andrà in onda "dopo Affari Tuoi, quindi verso le 11.15!".

Terminata la chiamata, si è passati al nuovo quiz "Tagli e vinci", che mette in palio i soldi tagliati dal ministro Giuli al Cinema. E infine l’episodio si è chiuso con una poesia recitata dal poeta ungherese Bodor (ovviamente interpretato da Fiorello) e dedicata al limone abbandonato nel frigo: "Spesso ti uso solo a metà, poi ti ripongo per altra attività, nel frigo rimani per i giorni lontani, nascosto nel fondo a volte mi chiami…e dopo mesi solo e abbandonato, sei verde in viso, e devi essere gettato!".

Potrebbe interessarti anche