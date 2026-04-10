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La Pennicanza, Fiorello lancia una frecciata ad Amadeus: "A letto dice il mio nome", poi la battuta sulla moglie Giovanna

Dal gioco "Chi bruci?", alla chiamata in diretta con Amadeus e Giovanna: tra dichiarazioni d’affetto, doppi sensi e una complicità che trasforma tutto in una risata.

Riccardo Greco

Riccardo Greco

Web Editor

Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

Un gioco televisivo apparentemente leggero, e invece diventa miccia perfetta per uno dei momenti più divertenti andati in onda nelle ultime ore. A La Pennicanza Fiorello e Biggio hanno preso spunto da quanto accaduto la sera prima su Canale 5 con Amadeus ospite di Pio e Amedeo, costruendo un siparietto che ha mescolato affetto, ironia e la libertà espressiva che nasce solo da un rapporto lungo quarant’anni.

La Pennicanza: il racconto di Fiorello sul momento difficile di Amadeus

A ricostruire tutto è stato lo stesso Fiorello, che ha introdotto la vicenda con entusiasmo: "C’è stato un momento stupendo. Amadeus cosa ha fatto ieri sera? Era nel programma di Pio e Amedeo e hanno fatto il gioco delle carte. In cui si danno due personaggi ad un invitato e su chiede ‘Chi bruci?’, come fanno all’Isola dei Famosi. Hanno messo tipo… Conti e De Martino. Chi bruci? E ha bruciato De Martino. E poi Conti e De Filippi. Chi ha bruciato? Ha bruciato Conti. A un certo punto compaiono Fiorello e la moglie di Amadeus, Giovanna. ‘Chi bruci tra Giovanna e Fiorello?’ Gli chiedono. Guardiamo il filmato". Il meccanismo richiama esplicitamente quello de L’Isola dei Famosi, dove qualcuno viene simbolicamente eliminato. Ma quando il gioco tocca la sfera personale, il tono cambia.

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La scelta di Amadeus da Pio e Amadeo: chi bruci tra Fiorello e Giovanna Civitillo

Nel filmato mandato in onda, Amadeus si trova davanti alla domanda più delicata e prova a spiegare così la sua decisione: "Mia moglie è una donna intelligente. Sto lei da 23 anni, ma con Rosario sono 40 anni. E quindi lei capirà come devo bruciare lei. Lo so, guarda, anche in questo caso mi trema la mano". Parole che mescolano ironia e verità affettiva, e che in studio scatenano la reazione immediata di Fiorello: "Ma tu sei un pazzo Amadeus!".

La telefonata con Amadeus e Giovanna, la battuta finale e i doppi sensi

Al telefono con il conduttore, Fiorello attacca con tono volutamente melodrammatico: "Amore va bene tutto, tesoro. Ma non speravo questo. Senti ma come ti è venuta? E’ una manifestazione d’affetto. Io non so come ricambiare". Amadeus, senza sottrarsi al gioco, risponde: "È vero. Lo sa anche mia moglie. Lo sa anche Giovanna. Dice ‘Io so che il rapporto d’amore che hai per Rosario è unico’. Quindi lei lo sa".

Fiorello alza ulteriormente il tiro: "Ma sai io ho una testimonianza. Capite che anche lui faccia l’amore. Amadeus. Sai tante voltela gente non vuole immaginare i personaggi pubblici fare l’amore. Tu puoi mai immaginare Bruno Vespa che lo fa? Difficile. Amadeus è uno di quelli che non puoi immaginare. Io Carlo Conti non lo immagino. De Martino sì. De Martino c’ha il fisico. De Martino lo vede proprio agguerrito diciamo. Ma noi no". a quel punto Amadeus dice: "Anche tu eri agguerrito", e la risposta di Fiorello arriva pronta: "Ma c’è un trapassato remoto qui. Adesso c’è dell’appendismo. Abbiamo appeso tutto chiodo tutto. Perché Amadeus quando fa l’amore alle volte gli esce il mio nome", dice Fiorello mentre in studio scoppiano le risate. Dall’altra parte si sente la replica divertita: "C’è chi ride qua vicino a me. Giovanna". A quel punto interviene Biggio con una stoccata fulminea: "Ah, l’amante". E Fiorello chiude con un’ultima battuta: "La concorrenza".

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