Fiorello, 'bomba' su Amadeus a La Pennicanza: “È vero, torna in Rai”. Ma scoppia la polemica Nella puntata di oggi, 18 dicembre, lo showman Rai si è collegato con Sinner direttamente da Dubai. E non si è risparmiato una frecciata a Fabrizio Corona. Ecco i dettagli.

Anche oggi La Pennicanza, condotta da Fiorello e Biggio su Radio 2, ha regalato un’ondata di buonumore e stoccate a non finire. La puntata si è aperta con una polemica sul caso Amadeus, che a quanto pare sarebbe pronto a tornare in Rai. Fiorello ha confermato l’approdo dell’amico in azienda, ma si è scagliato con forza contro un noto giornale che avrebbe denigrato il conduttore. Poi si è passati alle solite chiamate di rito, prima al Quirinale e poi a Jannik Sinner, impegnato in questi giorni nella preparazione a Dubai. E non è mancata una bordata irriverente a Corona. Ecco di seguito tutti i dettagli della puntata.

Fiorello, la polemica su Amadeus e la ‘lettera’ a Fabrizio Corona

"Io sto su tutti i giornali oggi", ha esordito Fiorello con il dente avvelenato. "C’è gente che gioca ad acchiapparella, nel mondo dello spettacolo, e ci sto io su tutti i giornali…pare che Amadeus possa tornare in Rai, e indovina chi lo fa tornare? Io! E tutto quello che è successo ieri del buon Corona, sparito nell’oblio…". Visibilmente alterato, lo showman de La Pennicanza non si è certo fermato qui.

"Guardate questo titolo, ’Amadeus torna in Rai, Fiorello e Coletta spingono’", ha letto ad alta voce il conduttore, "ma in questo momento storico potete scrivere una cosa così?!". Poi l’ammissione: "È vero, io voglio, esigo che Amadeus torni in Rai!…L’unica cosa sbagliata è che dicono che io torni a Sanremo, ma non è vero…poi lui così torna in Rai e io finalmente posso andare al Nove!".

Ma il vero attacco Fiorello lo ha riservato a un sito in particolare, Dagospia, che avrebbe rivolto epiteti poco lusinghieri ad Amadeus: "Qui stiamo leggendo insulti gratuiti, non si fa…Beati voi Dagospia che lo potete fare! Se lo facessi io me ne direbbero di tutti i colori!". A seguire, Fiore ha deciso di rispolverare la rubrica delle letterine di Babbo Natale inviate da personaggio famosi. E stavolta ha preso di mira Corona: "Abbiamo trovato la letterina di Natale di un piccolo Fabrizio Corona…ma è di una dolcezza…‘Caro Babbo Natale, volevo dirti che ho le prove che non esisti…e non è tutto, perché ho qualcosa anche sulla befana, ma questo lo scriverò sulla prossima letterina. Ciao Babbo Natale, la festa è finita!".

La chiamata a Mattarella e i ‘buoni propositi’ di Sinner

La puntata è proseguita con un commento a caldo sui palinsesti Rai: "Parliamo della presentazione dei palinsesti di Rai Fiction…grande successo, tra l’altro c’è stata la frecciata di Giampaolo Rossi a Mediaset, ha detto ‘Facile comprare le fiction turche, noi le facciamo da noi’…". Poi Fiorello si è collegato al telefono con il Presidente Mattarella, che non è riuscito a trattenere l’amarezza: "Sono alquanto contrariato, oggi al Quirinale è arrivato un corriere che ha consegnato un regalo per me da parte di Ursula Von Der Leyen, mi è sembrata una presa in giro…vuole sapere cosa mi ha regalato? Un girello! Ma vi sembro un presidente da girello?!!".

In chiusura, è partita una chiamata al campione di tennis Jannik Sinner, che ci ha tenuto a raccontare al pubblico i suoi propositi per l’anno nuovo: "Se volete vi dico i miei propositi…numero uno, battere Alcaraz, numero due vincere tutte le partire con Alcaraz, numero tre vincere tutti i tornei dove c’è Alcaraz, e il quarto è diverso…non perdere con Alcaraz!".

