La Partita del Cuore con Eleonora Daniele, chi gioca stasera e cosa vedremo su Rai 1
La sfida tra Nazionale Cantanti e Nazionale Politici torna con tanti volti dello spettacolo e dello sport per sostenere una nuova importante causa benefica.
Va in onda questa sera, lunedì 13 luglio 2026, in prima serata su Rai 1 la 35ª edizione della Partita del Cuore, l’appuntamento che da decenni unisce calcio, musica e solidarietà. La manifestazione si svolge allo Stadio Gran Sasso d’Italia "Italo Acconcia" dell’Aquila, città che ospita l’evento per il terzo anno consecutivo nell’ambito delle iniziative per L’Aquila Capitale Italiana della Cultura 2026.
La sfida vedrà contrapposte la Nazionale Cantanti, guidata dal nuovo capitano Sal Da Vinci, e la Nazionale della Politica, con un allenatore d’eccezione: Roberto Mancini. L’obiettivo della serata non sarà però il risultato sul campo, ma la raccolta fondi per sostenere la popolazione colpita dal terremoto in Venezuela, attraverso gli interventi di Croce Rossa Italiana, UNHCR e UNICEF. Tra i protagonisti più attesi della Nazionale Cantanti c’è proprio Sal Da Vinci, reduce dal grande successo ottenuto negli ultimi mesi e pronto a guidare la squadra. In campo anche il rapper Il Tre, Moreno, Paolo Vallesi, Pierdavide Carone, Eddie Brock e Tony Pitony, oltre alla possibile presenza di Ivana Spagna e Claudia Gerini, quest’ultima ambasciatrice della Croce Rossa Italiana.
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Dall’altra parte ci saranno numerosi esponenti della politica, tra cui il capitano Pierluigi Biondi, sindaco dell’Aquila, Matteo Renzi, Gianmarco Mazzi, Luca Ciriani e Giorgio Mulè. La conduzione è affidata a Eleonora Daniele, con la telecronaca di Marco Franzelli insieme a Gabriele Corsi e Andrea Perroni. La serata sarà quindi un grande spettacolo collettivo, dove personaggi della musica, della televisione, dello sport e delle istituzioni scenderanno in campo per un momento concreto di solidarietà.
Per scoprire tutti i protagonisti, le curiosità sulle squadre e i momenti più attesi della serata, guarda anche il video dedicato.
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