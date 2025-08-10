La notte nel cuore, salta la puntata di stasera 10 agosto: i motivi dello stop (e quando torna)
Stasera 10 agosto la soap "La notte nel cuore" non va in onda su Canale 5, sostituita dal film Un amore come te. Ecco quando riprende.
Mediaset blinda il suo nuovo gioiellino turco e lo manda in vacanza. Dopo il grande successo delle ultime puntate, la fiction La notte nel cuore da stasera si prende una breve pausa estiva. La decisione di sospendere temporaneamente la programmazione nei weekend del 10 e 17 agosto è stata presa per evitare il calo fisiologico degli ascolti nel periodo clou delle vacanze e per tutelare una serie che in poco tempo ha fatto breccia nel cuore del pubblico italiano, su cui il ‘Biscione’ punta forte in vista della prossima stagione televisiva.
La notte nel cuore non va in onda stasera 10 agosto: perché
Canale 5 ha scelto di sostituire La notte nel cuore per due settimane con una selezione di film turchi, mantenendo così vivo l’interesse del pubblico senza "bruciare" episodi preziosi in un momento in cui molti telespettatori sono lontani dal televisore. Stasera – domenica 10 agosto – la dizy turca con Aras Aydin (Behram di Tradimento) e Hafsanur Sancaktuta sarà rimpiazzata dalla film romantico Un amore come te, che ha come protagonisti due attori molto famosi in Italia: Burak Özçivit, il celebre Kemal di Endless Love, e Fahriye Evcen, moglie dell’attore e madre dei suoi figli. Anche domenica 17 agosto sarà proposto un film made in Turchia, il cui titolo sarà ufficializzato nei prossimi giorni.
Ascolti da record: una conferma per le soap turche di Mediaset
L’ultima puntata de La Notte nel Cuore trasmessa il 3 agosto 2025 ha registrato oltre 1,8 milioni di telespettatori con uno share del 17,6%, confermando il grande gradimento del pubblico. Numeri che hanno permesso a Canale 5 di battere la concorrenza di Rai 1, ferma al 15% con le repliche di Imma Tataranni. Il successo de La notte nel cuore non è un caso isolato: anche le altre soap turche in programmazione pomeridiana sulla rete stanno ottenendo ottimi risultati. Forbidden Fruit, If You Love e La forza di una donna stanno conquistando un ampio seguito, consolidando il trend positivo per questo genere e confermando la scelta vincente di Mediaset, che ormai da diversi anni ha inserito questa tipologia di prodotto in pianta stabile nei palinsesti pomeridiani e serali di Rete 4 e Canale 5.
Quando riprende La Notte nel Cuore: data e programmazione autunnale
La Notte nel Cuore tornerà in onda a partire da domenica 24 agosto 2025. Mediaset ha già confermato la presenza della soap cuore nel palinsesto autunnale di Canale 5, mantenendo l’appuntamento domenicale in prima serata. La serie dovrà affrontare la nuova fiction di Rai 1 Cuori 3, con Daniele Pecci e Pilar Fogliati, che si prepara a tornare sugli schermi nello stesso slot.
