Anna Foglietta manda in confusione Ficarra e Picone: La Notte delle Fragole è già una garanzia Ficarra e Picone tornano al cinema con La notte delle fragole: nel cast anche Anna Foglietta per una commedia tra amori complicati, equivoci e colpi di scena.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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Ricordate bene questo mese: a novembre 2026 arriverà nelle sale italiane La Notte delle Fragole, la nuova commedia firmata da Alessandro Genovesi con Ficarra e Picone. Accanto al duo siciliano, un cast femminile d’eccezione: Anna Foglietta, Vittoria Puccini e Giulia Fiume. Una storia d’amore (o forse di amori) raccontata con ironia e qualche colpo di scena di troppo. Questa pellicola segna il ritorno della coppia al cinema e, sicuramente, si preannuncia uno dei film più attesi dell’anno. Vediamo insieme tutti i dettagli.

La Notte delle Fragole, quando esce il nuovo film di Ficarra e Picone: segnate questo giorno

Dopo l’annuncio del progetto, arrivano le prime immagini su La Notte delle Fragole, la nuova commedia diretta da Alessandro Genovesi che riporta sul grande schermo Ficarra e Picone. Il film, in uscita nelle sale il 26 novembre, vede nel cast anche Anna Foglietta, Vittoria Puccini e Giulia Fiume ed è incentrato su una storia che intreccia ironia, sentimenti e colpi di scena, raccontando le complesse dinamiche dell’amore. Prodotto da Attilio De Razza e Nicola Picone per Tramp Limited, in collaborazione con Medusa Film, che ne curerà la distribuzione nelle sale italiane, il film segna il ritorno al cinema dell’amato duo comico. Le prime immagini dal set anticipano una commedia brillante, tra convivenze forzate, amori irrisolti e incontri inaspettati, senza rinunciare a momenti di maggiore intensità emotiva.

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Ficarra e Picone e non solo: i film Medusa per la stagione cinematografica 2026/2027

Ebbene, sembra proprio così: la stagione cinematografica 2026/2027 di Medusa Film conferma la commedia come genere principale, puntando su un mix di nuove produzioni, sequel attesi e un documentario. Il listino riunisce alcuni dei volti più popolari del cinema italiano, tra cui Aldo, Giovanni e Giacomo, Ficarra e Picone, Claudio Bisio, Alessandro Siani, Christian De Sica e Frank Matano, con l’obiettivo di offrire un intrattenimento rivolto al grande pubblico. I sei titoli in programma sono:

Quasi Vera – regia di Fausto Brizzi, con Frank Matano e Laura Chiatti.

Spie per Caso – Missione Tokyo – regia di Eros Puglielli, con Christian De Sica,

Lillo Petrolo e Mara Maionchi.

La Notte delle Fragole – regia di Alessandro Genovesi, con Ficarra e Picone, Vittoria Puccini e Anna Foglietta. Dal 26 novembre.

Bentornati al Sud – regia di Luca Miniero, con Claudio Bisio e Alessandro Siani.Dal 25 dicembre.

Magari un’altra Volta – regia di Tobia Passigato, con Aldo, Giovanni e Giacomo,Claudio Santamaria e Marco D’Amore.

L’Assurda Storia della Gialappa’s Band – documentario diretto da Walter Veltroni dedicato al celebre trio comico.

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