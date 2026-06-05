Ficarra e Picone ci riprovano con due attrici italiane (da urlo) pronte a rubargli la scena: il ritorno al cinema che non ci aspettavamo Ficarra e Picone tornano sul grande schermo con un nuovo progetto diretto da Alessandro Genovesi, affiancati da Anna Foglietta e Vittoria Puccini.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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Ficarra e Picone tornano sul set e lo fanno in grande stile. Il celebre duo comico siciliano è pronto a dare il via alle riprese del loro nuovo progetto cinematografico, il film La Notte delle Fragole, affiancato da un cast d’eccezione tutto al femminile: Anna Foglietta e Vittoria Puccini. A dirigere il film è Alessandro Genovesi, mentre la produzione è firmata da Attilio De Razza e Nicola Picone per Tramp Limited, in collaborazione con Medusa Film, che curerà anche la distribuzione nelle sale.

La Notte delle Fragole, quando iniziano le riprese del nuovo film di Ficarra e Picone

Ficarra e Picone torneranno al cinema con La Notte delle Fragole, il nuovo film diretto da Alessandro Genovesi le cui riprese inizieranno il 15 giugno 2026. Nel cast, oltre a Salvo Ficarra e Valentino Picone, figurano anche Anna Foglietta e Vittoria Puccini. Il film è prodotto da Attilio De Razza e Nicola Picone per Tramp Limited, in collaborazione con Medusa Film, che ne curerà la distribuzione. Il progetto arriva dopo una fase particolarmente intensa della loro carriera, protagonisti negli ultimi anni di successi sia al cinema che in streaming. Infatti, dopo Santocielo (2023), Ficarra e Picone hanno recitato in L’abbaglio di Roberto Andò, uscito nel 2025 con Toni Servillo. Parallelamente hanno consolidato il loro rapporto con Netflix grazie alla serie Incastrati, che ha ottenuto un ottimo riscontro anche a livello internazionale.

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Purtroppo, non abbiamo molte informazioni su La Notte delle Fragole perché c’è ancora una certa riservatezza attorno al progetto. Tuttavia, il film segna il ritorno dei due comici come protagonisti di una nuova commedia cinematografica, con un’uscita che potrebbe essere prevista per il periodo natalizio del 2026. Insomma, se tale ipotesi dovesse essere verificata, sicuramente ci aspetterà un Natale più che divertente.

La Notte delle Fragole arriva dopo l’ultimo film, L’Abbaglio

L’ultimo film di Ficarra e Picone risale al 2025, pochissimo tempo fa, quindi, ed è L’Abbaglio, diretto da Roberto Andò. Con loro in questa pellicola troviamo anche un altro nome illustre del cinema italiano: Toni Servillo. Ambientato nel 1860, il racconto narra la spedizione dei Mille guidata da Giuseppe Garibaldi verso l’unificazione dell’Italia. Dopo lo sbarco a Marsala, i garibaldini, inferiori di numero rispetto all’esercito borbonico, non riescono a conquistare Palermo. Per questo Garibaldi affida al colonnello Vincenzo Giordano Orsini una missione rischiosa: ingannare il comandante nemico facendogli credere che i Mille si stiano ritirando. Da qui nasce una sfida a colpi di astuzia che conduce a un esito inatteso.

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