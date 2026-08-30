La Notte Dei Fiori, Nicola Savino conquista il pubblico ma sui social è polemica: "Basta trattarlo così". La richiesta alla Rai La serata convince, ma sui social il dibattito si concentra soprattutto sul conduttore: per molti telespettatori Savino meriterebbe molto più spazio e un ruolo da protagonista

Giusy Palombo Giornalista e content creator Linkedin

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Se c’è un nome che più di altri è riuscito a conquistare il pubblico de La Notte dei Fiori su Rai 1, è quello di Nicola Savino. Basta dare uno sguardo ai commenti sui social per capire che, dietro gli applausi, c’è anche una piccola polemica che riguarda il conduttore. Non contro di lui, ma a suo favore. Durante la serata, infatti, molti telespettatori hanno sottolineato una sensazione che circola da tempo: Savino sarebbe ancora considerato, almeno televisivamente, una sorta di "numero due", un volto chiamato a fare da spalla o a occupare uno spazio secondario, nonostante abbia dimostrato più volte di poter reggere sulle proprie spalle una prima serata.

La Notte Dei Fiori, ovazione social per Nicola Savino: i commenti su X

Uno dei commenti più significativi fotografa perfettamente questo sentimento: "Savino e Casalegno hanno portato a casa la puntata. Savino l’ho sempre percepito come un numero due, ma con Tale e quale e ora con La notte dei fiori si è consacrato…". Ed è proprio quel "numero due" a diventare il tema. Perché, secondo una parte del pubblico, Savino avrebbe ormai superato da tempo quella definizione. Ironico, rapido, televisivamente rodato e capace di muoversi con naturalezza anche nei momenti meno ingessati, il conduttore sembra avere trovato negli ultimi appuntamenti una dimensione particolarmente efficace. Prima Tali e Quali Show, ora La Notte dei Fiori: due occasioni diverse che, agli occhi dei telespettatori, sembrano aver rafforzato la sua candidatura a qualcosa di più di un semplice ruolo di accompagnamento.

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Nicola Savino merita di più sulle reti Rai? Il pubblico social fa una richiesta precisa

Sui social il ragionamento torna con sfumature diverse, ma il concetto è piuttosto netto: Savino meriterebbe più spazio e, soprattutto, una considerazione televisiva all’altezza del suo curriculum. La domanda che emerge tra un commento e l’altro è quasi inevitabile: perché continuare a trattarlo come un volto di secondo piano? Anche la presenza di Elenoire Casalegno viene apprezzata per la sua freschezza e simpatia, ma è Savino a catalizzare maggiormente l’attenzione. Se lo spettacolo viene giudicato ancora perfezionabile sul piano dell’identità e della riconoscibilità, il conduttore sembra invece aver trovato una sua precisa collocazione. Insomma, la vera sorpresa della serata, tra esibizioni e momenti parecchio emozionanti nella città del Festival, potrebbe essere proprio questa: il pubblico non chiede a Nicola Savino di dimostrare di essere all’altezza. Chiede alla televisione di smettere di comportarsi come se dovesse ancora dimostrarlo.

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