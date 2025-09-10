La Notte dei Serpenti, cosa è successo: Delogu-Topo Gigio coppia d’oro e Paola Turci mette i brividi La terza edizione del concerto-evento ideato e diretto da Enrico Melozzi per omaggiare la musica tradizionale e folkloristica abruzzese è stata ricca di ospiti

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

L’Abruzzo sale in cattedra ma non è l’unico protagonista a La Notte dei Serpenti 2025. Ieri martedì 9 settembre 2025, infatti, è andato in onda il concerto-evento ideato e diretto dal maestro Enrico Melozzi per omaggiare la musica tradizionale e folkloristica abruzzese, andato in scena allo Stadio del Mare di Pescara lo scorso 20 luglio. In una serata ricca di ospiti e condotta da Andrea Delogu, non sono mancati momenti indimenticabili. Scopriamo cos’è successo e tutti i dettagli.

La Notte dei Serpenti: Andrea Delogu brilla alla conduzione con Topo Gigio

Ieri martedì 9 settembre 2025 in prima serata su Rai 2 (e in contemporanea su Rai Radio 2) è andata in onda la terza edizione de La Notte dei Serpenti, il festival di musica abruzzese ideato e diretto da Enrico Melozzi e andato in scena lo scorso 20 luglio. Al timone della serata, per il secondo anno consecutivo, c’è stata Andrea Delogu. La conduttrice si sta preparando per la prossima edizione di Ballando con le Stelle ma non c’è dubbio che il suo habitat naturale sia il palco prima ancora della pista. Delogu si muove ormai con nonchalance tra presentazioni degli ospiti a momenti in cui serve essere protagonista: la ‘scuola’ Carlo Conti ha dato i suoi frutti e, soprattutto dopo l’esperienza alla guida di Tim Summer Hits, la musica sembra essere il suo forte: Sanremo è all’orizzonte? E a proposito della kermesse, tra i conduttori ‘ospiti’ non poteva mancare Topo Gigio, tornato alla ribalta proprio nell’ultima edizione del Festival al fianco di Lucio Corsi. Parentesi da presentatore sul palco anche per Enrico Melozzi, iconico direttore d’orchestra di Sanremo che due anni fa diede vita a La Notte dei Serpenti per celebrare la musica della sua terra.

Tutti gli ospiti della serata, da Elettra Lamborghini e Paola Turci

In una vera e propria festa dell’arte abruzzese con quasi un centinaio di performer tra coristi, musicisti e ballerini, a La Notte dei Serpenti non sono mancati anche dei super-ospiti. Sul palco abbiamo visto Riccardo Cocciante, che ha aperto la serata, ma anche Rocco Hunt, recentemente tornato sulle scene dopo un periodo di pausa con un nuovo singolo featuring Noemi. Spazio poi a Elettra Lambroghini, vera e propria icona della serata con il suo abito rosa shocking e il suo siparietto con Topo Gigio. Tornata recentemente su Disney+ con la nuova edizione di Italia’s Got Talent, la cantante non si è presa troppo sul serio e non ha deluso. Paola Turci, invece, ha deciso di fare riflettere ed emozionare il pubblico cantando il suo brano del 1989 ‘Bambini’, dedicato alle vittime più piccole delle guerre in un momento in cui, sfortunatamente, il tema è ancora più attuale che mai.

