Sanremo Estate, primi nomi ufficiali: Nicola Savino conduttore e quattro Big confermati. Ma di Stefano De Martino non c'è traccia
La Notte dei Fiori, la Rai rompe il silenzio: annunciati conduttore e primi quattro Big, ma c'è un dettaglio che riguarda De Martino
Prende forma La Notte dei Fiori, la versione sanremese dell’estate annunciata da Carlo Conti in conferenza stampa, proprio durante l’ultima edizione della kermesse canora, a febbraio. La Rai, dopo l’accordo siglato con il Comune di Sanremo, mira sempre più a rafforzare il brand in occasione della prossima annata targata De Martino. Se il conduttore campano è già al lavoro per comporre il mosaico che darà forma al suo festival, vediamo le primissime informazioni sull’evento estivo.
La Notte dei Fiori: il Sanremo estivo su Rai 1 sarà condotto da Nicola Savino
Il Messaggero ha confermato la notizia data qualche giorno fa da Giuseppe Candela su Chi. Sarà Nicola Savino a condurre La Notte dei Fiori su Rai 1 il prossimo 29 agosto. Dopo aver condotto il Dopo Festival e Tali e Quali, designato da Carlo Conti come suo unico erede televisivo, il presentatore si prepara a questa nuova avventura con lo scopo di aggiungere prestigio e rilevanza all’universo sanremese. La Rai punta su un volto giovane e inedito come quello di Stefano De Martino per tenere alta la bandiera della kermesse e imporne il dominio discografico e televisivo. Oltra al nome di Nicola Savino, Il Messaggero anticipa anche i primi partecipanti alla manifestazione.
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La Notte dei Fiori: i primi nomi che prenderanno parte al Sanremo dell’estate
Il cast completo della serata verrà annunciato nei prossimi giorni. Sappiamo però i primi quattro artisti che prenderanno parte all’ex Sanremo Estate in vista dell’edizione 2027, condotta e diretta da Stefano De Martino. Si tratta di Chiello, Bresh, Sayf e Cristiano De André. Chiello e Sayf sono stati protagonisti dell’ultima edizione del Festival, mentre Bresh e De André hanno duettato lo scorso anno durante la serata delle cover. Bresh nelle vesti di Big in gara, mentre De André, nelle vesti di artista che lo ha accompagnato. Si tratta di un quartetto che ha a che fare con le scelte artistiche di Carlo Conti, che ha ripreso in mano la manifestazione dopo i cinque anni, rivoluzionari e amatissimi, targati Amadeus. C’è grande attesa per il resto del cast e per gli ospiti che prenderanno parte alla serata evento del 29 agosto. Non c’è traccia di De Martino, all’opera silenziosamente per il suo Sanremo. Apparirà anche solo per qualche minuto durante la serata estiva? Non ci sono ancora indiscrezioni, conferme o smentite. Una cosa è certa: l’operazione in corso mira a rafforzare lo stato della kermesse, che già gode di ottima credibilità e risonanza, ma che negli ultimi anni ha visto susseguirsi una serie di critiche insistenti relative a scelte alquanto discutibili in materia di musica e spettacolo per il palco dell’Ariston.
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