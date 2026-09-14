La Neve Nel Cuore 2, la famiglia Stone torna 20 anni dopo: il sequel riunisce il cast storico, ma c’è un’assenza pesantissima
A vent’anni dal primo film, l'iconica famiglia Stone torna sul grande schermo con dieci volti storici. Ma un'attrice non ci sarà. Ecco tutti i dettagli
A Natale, la famiglia Stone potrebbe tornare a sedersi intorno allo stesso tavolo grazie al sequel, ma questa volta con il peso di due decenni sulle spalle. Il sequel de La Neve Nel Cuore prende forma e inizia la nostalgia per una delle commedie familiari più amate degli anni Duemila. Molti dei protagonisti originali sono pronti a riprendere i loro ruoli, riportando sullo schermo dinamiche, vecchi legami e nuovi equilibri. Purtroppo, però, ci sarà un’assenza che peserà inevitabilmente.
La Neve Nel Cuore 2, la reunion dopo 20 anni: ecco chi ci sarà e chi mancherà del cast
Ebbene sì, sarà proprio così! La famiglia Stone è pronta a riunirsi sul grande schermo a circa vent’anni dagli eventi di La Neve Nel Cuore. Il nuovo film, The Families Stone, riporterà nella storia Rachel McAdams, Claire Danes, Dermot Mulroney, Craig T. Nelson, Sarah Jessica Parker, Luke Wilson, Tyrone Giordano, Elizabeth Reaser, Paul Schneider e Brian White, che torneranno a interpretare i rispettivi personaggi. L’unica grande assente sarà Diane Keaton, interprete di Sybil Stone, morta nel 2025. Il suo personaggio era già scomparso alla fine del primo film dopo una lunga battaglia contro il cancro, elemento che sarà parte integrante del nuovo capitolo.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
La Neve Nel Cuore 2, di cosa parlerà il film sequel
La trama ripartirà durante il periodo natalizio, quando la famiglia tornerà a riunirsi per un’importante occasione: il padre presenterà ai propri cari la sua nuova compagna, dando origine a nuove dinamiche familiari. Thomas Bezucha, regista del film del 2005, tornerà a dirigere e scrivere il sequel.
La Neve Nel Cuore, la trama del primo film
Il primo capitolo, realizzato con un budget di 18 milioni di dollari, aveva conquistato il pubblico ottenendo circa 92 milioni di dollari al box office mondiale. Ma ricordate di cosa parla? Ve lo diciamo subito. Meredith si prepara a trascorrere il Natale con la famiglia del suo fidanzato Everett, convinta di poter affrontare senza problemi l’incontro con i futuri suoceri. La realtà si rivela però molto più complicata: la famiglia Stone è numerosa, anticonformista e profondamente unita, mentre Meredith fatica a sentirsi parte di un ambiente così lontano dal suo modo di essere.
Tra differenze di carattere, incomprensioni e tensioni sempre più evidenti, la sua presenza finisce per alterare gli equilibri familiari. Nel tentativo di trovare un alleato, Meredith coinvolge anche la sorella Julie, ma la situazione prende una piega sempre più caotica. Quello che doveva essere un semplice soggiorno natalizio si trasforma così in un confronto tra personalità, valori e modi di vivere molto diversi.
Potrebbe interessarti anche
Sharon Stone svela il vero motivo del divorzio: "Avevo due tumori, mio marito si arrabbiò per la rimozione dei seni. Tutto finì lì"
La diagnosi di due tumori al seno, la mastectomia bilaterale e la reazione del marit...
La storia vera dei due agenti rimasti sotto le macerie dell'11 settembre al World Trade Center: il film va in onda stasera in TV
Oggi, 11 settembre 2026, sono passati ben venticinque anni esatti dagli attentati al...
"Togliti le mutandine": la versione di Sharon Stone sulla scena di Basic Instinct che ha fatto storia
Un'icona del cinema erotico, una star lanciata nell'olimpo: la storia di Basic Insti...
Call my Agent! diventa un film: il sequel della serie arriva su Netflix con grandi sorprese nel cast e ritorni attesissimi
A cinque anni dalla conclusione, il 10 settembre arriva in streaming una nuova stori...
Meryl Streep e Jim Carrey, Hollywood non li lascia più andare: Il Diavolo Veste Prada 2, Il Grinch e tutti i sequel di film che vedremo
I cult degli anni '90 e Duemila tornano sul grande schermo: da Miranda Priestly (Mer...
Come Farsi Lasciare In 10 Giorni 2, il sequel si farà: Kate Hudson e Matthew McConaughey verso il ritorno. Il dettaglio che fa sperare i fan
I due attori sarebbero pronti a ritrovarsi nella commedia cult del 2003: il sequel è...
Barbie 2 potrebbe non vedere la luce: Margot Robbie e Ryan Gosling ‘chiedono troppo’ per il sequel, ma c’è un piano B
Warner Bros. e Mattel si contendono il futuro del sequel: la mancata intesa con il c...
Tom Cruise torna al volante dopo quasi 40 anni, Anne Hathaway lo sostiene e incoraggia: la strana coppia nasconde una sorpresa
L'attore torna nei panni del pilota Cole Trickle in Giorni di Tuono 2, e al suo fian...