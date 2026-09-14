La Neve Nel Cuore 2, la famiglia Stone torna 20 anni dopo: il sequel riunisce il cast storico, ma c’è un’assenza pesantissima A vent’anni dal primo film, l'iconica famiglia Stone torna sul grande schermo con dieci volti storici. Ma un'attrice non ci sarà. Ecco tutti i dettagli

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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A Natale, la famiglia Stone potrebbe tornare a sedersi intorno allo stesso tavolo grazie al sequel, ma questa volta con il peso di due decenni sulle spalle. Il sequel de La Neve Nel Cuore prende forma e inizia la nostalgia per una delle commedie familiari più amate degli anni Duemila. Molti dei protagonisti originali sono pronti a riprendere i loro ruoli, riportando sullo schermo dinamiche, vecchi legami e nuovi equilibri. Purtroppo, però, ci sarà un’assenza che peserà inevitabilmente.

La Neve Nel Cuore 2, la reunion dopo 20 anni: ecco chi ci sarà e chi mancherà del cast

Ebbene sì, sarà proprio così! La famiglia Stone è pronta a riunirsi sul grande schermo a circa vent’anni dagli eventi di La Neve Nel Cuore. Il nuovo film, The Families Stone, riporterà nella storia Rachel McAdams, Claire Danes, Dermot Mulroney, Craig T. Nelson, Sarah Jessica Parker, Luke Wilson, Tyrone Giordano, Elizabeth Reaser, Paul Schneider e Brian White, che torneranno a interpretare i rispettivi personaggi. L’unica grande assente sarà Diane Keaton, interprete di Sybil Stone, morta nel 2025. Il suo personaggio era già scomparso alla fine del primo film dopo una lunga battaglia contro il cancro, elemento che sarà parte integrante del nuovo capitolo.

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La Neve Nel Cuore 2, di cosa parlerà il film sequel

La trama ripartirà durante il periodo natalizio, quando la famiglia tornerà a riunirsi per un’importante occasione: il padre presenterà ai propri cari la sua nuova compagna, dando origine a nuove dinamiche familiari. Thomas Bezucha, regista del film del 2005, tornerà a dirigere e scrivere il sequel.

La Neve Nel Cuore, la trama del primo film

Il primo capitolo, realizzato con un budget di 18 milioni di dollari, aveva conquistato il pubblico ottenendo circa 92 milioni di dollari al box office mondiale. Ma ricordate di cosa parla? Ve lo diciamo subito. Meredith si prepara a trascorrere il Natale con la famiglia del suo fidanzato Everett, convinta di poter affrontare senza problemi l’incontro con i futuri suoceri. La realtà si rivela però molto più complicata: la famiglia Stone è numerosa, anticonformista e profondamente unita, mentre Meredith fatica a sentirsi parte di un ambiente così lontano dal suo modo di essere.

Tra differenze di carattere, incomprensioni e tensioni sempre più evidenti, la sua presenza finisce per alterare gli equilibri familiari. Nel tentativo di trovare un alleato, Meredith coinvolge anche la sorella Julie, ma la situazione prende una piega sempre più caotica. Quello che doveva essere un semplice soggiorno natalizio si trasforma così in un confronto tra personalità, valori e modi di vivere molto diversi. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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