Lee Cronin trasforma La Mummia nel film più disturbante dell'anno: l'agghiacciante trailer

È stato pubblicato il primo trailer di La Mummia, film horror di Lee Cronin che promette uno spettacolo disturbante e angosciante con protagonista una bambina

Lee Cronin trasforma La Mummia nel film più disturbante dell'anno: l'agghiacciante trailer

La Mummia di Lee Cronin riporta in vita il famigerato mostro ma in una veste tutta nuova e agghiacciante. Il film horror si presenta ufficialmente con un trailer di quella che la rivisitazione del celebre classico fatta dal regista di Evil Dead Rise, e siamo ben lontani dal franchise con Brendan Fraser, perché questo film è molto più sanguinoso, più cattivo e più spaventoso di quanto abbiamo mai visto prima nella saga sui non morti.

La Mummia torna in scena in versione più horror che mai: la trama del film di Lee Cronin

Con Jack Reynor e May Calamawy, la rivisitazione di Cronin si concentra su una famiglia distrutta dal dolore quando la loro giovane figlia scompare nel deserto senza lasciare traccia. Ma, quando torna otto anni dopo – con un’età che rispecchia quella della scomparsa – all’interno di un antico sarcofago, porta con sé un incubo vivente e una maledizione che perseguiterà tutta la sua famiglia. Il film vede la partecipazione anche di Laia Costa, Natalie Grace e Veronica Falcón, con Lee Cronin non solo regista ma anche sceneggiatore.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Quando esce La Mummia di Lee Cronin al cinema

Questa versione de La mummia è solo l’ultima di una lunga serie di film prodotti con lo stesso titolo, a partire dal film con Boris Karloff della Universal del 1932. Questo, naturalmente, ha portato alla serie cult con Brendan Fraser e Rachel Weisz, che ha generato due sequel (uno più amato dell’altro) e che sta tornando con un nuovo capitolo che ritroverà i suoi amati protagonisti. Ma non è tutto: lo studio ha prodotto anche numerosi film sulle mummie negli anni ’40 e ’50, tra cui La mano della mummia, La maledizione della mummia e Abbott e Costello incontrano la mummia.

La Mummia di Cronin è prodotta da James Wan, Jason Blum, John Keville, Michael Clear, Judson Scott e Macdara Kelleher, con talenti di prim’ordine dietro la macchina da presa, tra cui il direttore della fotografia Dave Garbett, lo scenografo Nick Bassett, il montatore Bryan Shaw e la costumista Joanna Eatwell. Se vi state chiedendo quando esce al cinema, vi annunciamo che il film sarà nelle sale dal 17 aprile 2026.

